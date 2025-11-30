Jaume, dueño de un negocio de lavado de coches: "Trabajando 5 días a la semana, facturo entre 3.800 y 4.800 euros al mes"

Las claves nuevo Generado con IA Jaume, dueño de un negocio de lavado premium de coches a domicilio en Mallorca, factura entre 3.800 y 4.800 euros al mes trabajando cinco días a la semana. El servicio incluye limpieza exterior, interior, tratamiento de tapicerías y abrillantado, con un precio medio de 120 euros por coche. Tras descontar gastos de autónomo, productos y otros costes, los ingresos netos mensuales oscilan entre 2.000 y 2.500 euros. Jaume considera que el trabajo es bien remunerado y le permite organizar su jornada y disfrutar de cierta libertad horaria.

Jaume lleva tres años recorriendo las calles de Mallorca con una furgoneta equipada hasta el último detalle.

Es el dueño de un negocio de lavado premium de coches a domicilio, una actividad que ha crecido de forma notable en los últimos años porque resulta muy cómodo para los clientes.

Su jornada laboral suele repartirse en cinco días a la semana, con unos horarios que le permiten organizar el día según los avisos que recibe.

Jaume reconoce que, trabajando solo, el ritmo es intenso pero asumible. "Vas a poder hacer entre 8 y 10 coches a la semana", confiesa en su canal de Tiktok.

La clave, según cuenta, está en ofrecer un servicio realmente completo, que incluya limpieza exterior, interior, tratamiento de tapicerías e incluso abrillantado.

El precio medio por servicio ronda los 120 euros, una cifra que, sumada al volumen semanal, ofrece un ingreso que pocos pensaban.

"Con un precio medio de 120 euros por cliente puedes facturar entre 3.800 y 4.800 al mes". Sin embargo, Jaume insiste en que la facturación no es lo mismo que el beneficio real.

"Hay que tener en cuenta que ese dinero no es todo para ti, ya que hay que hacer frente a gastos como la cuota de autónomo, 300 euros, gasto de productos, 200, otros 200", relata.

Tras restar esos costes iniciales, los ingresos brutos se reducen "por lo que te quedan entre 3.000 y 4.000 euros al mes", detalla.

A esto se suman los impuestos trimestrales, que acaban de ajustar aún más la cantidad final y "haciendo un cálculo rápido, te deberían quedar limpios alrededor de 2.000 a 2.500 euros al mes".

Aun así, Jaume considera que es un trabajo bien remunerado si se organiza adecuadamente.

Y es que tal y como demuestra, este joven con sus 30 horas semanales le permiten llegar a fin de mes con tranquilidad y disfrutar de cierta libertad horaria.