Cristina, funcionaria de 35 años, va a firmar una hipoteca de 170.000€: "Voy a estar pagando toda mi vida"

En el mercado inmobiliario, cuando compras una vivienda que aún está en construcción, la entrega de llaves se puede retrasar varios años en función del ritmo de las obras y de la velocidad de las distintas certificaciones y licencias.

En principio, es una desventaja porque tienes que esperar un tiempo indefinido. Sin embargo, sobre todo para los compradores en solitario, es una oportunidad de seguir ahorrando en casa de sus padres hasta el día de la firma de la escritura ante notario.

Cristina Crespo, funcionaria de 35 años, ha comprado un piso de obra nueva en solitario, pero debe esperar hasta 2027. "Es una de las posibilidades de las personas que compramos solas, que mientras tanto vivimos en casa de nuestros padres y ahorramos". Aunque esta madrileña tiene claro que "voy a estar pagando toda mi vida, he firmado una hipoteca de 170.000 euros".

Tasa single

En una entrevista en el programa La mirada crítica, la entrevistada expone que se ve abocada a fijar un hipoteca del máximo número de años posible, "si tienen que ser 30 años, pues 30 años", por las complicaciones que encuentra para ahorrar con el aumento generalizado de los precios en España.

Cristina es un ejemplo del impacto de la conocida tasa single, que consiste en el sobrecoste que tienen que asumir las personas solteras porque no pueden compartir gastos con su pareja. Afrontan en solitario los costes en alimentación, luz, agua, comunidad y, a partir de 2027 en este caso, también la hipoteca.

Sin embargo, admite que por su condición de funcionaria se ha visto beneficiada a la hora de firmar la compra del piso. "Me siento afortunada porque debido a mi situación laboral el riesgo para el banco es menor, ya que saben que voy a pagar", comenta.

Además, el banco puede llegar a financiar hasta el 90% de la hipoteca si el comprador pertenece a este colectivo, que presenta estabilidad laboral, salarios competitivos, capacidad de endeudamiento y que dispone de ahorros.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio de los préstamos para comprar casas ha subido un 63% en una década, de 100.000 euros en agosto de 2015 a cerca de 170.000 hoy en día.

En cambio, según el mismo organismo, en el primer semestre de 2025 se han firmado un total de 243.247 hipotecas, un 25% más respecto al mismo periodo del año pasado, siendo la cifra más alta desde 2011 y dejando constancia de la altísima demanda de acceso a la vivienda en España.