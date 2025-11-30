Carmelo, jubilado de 71 años y víctima de inquiokupación: "Es un gratis total, solo me falta venir a fregarles la casa"

Las claves nuevo Generado con IA Carmelo, un jubilado madrileño de 71 años, denuncia ser víctima de inquiokupación tras varios años con inquilinos que no pagan el alquiler de su vivienda heredada. Una de las inquilinas fue declarada vulnerable en 2021, lo que ha impedido su desahucio pese al impago y ha generado una gran deuda para Carmelo. El Real Decreto-ley 11/2020, que suspende los desahucios para hogares vulnerables hasta finales de 2025, ha propiciado un aumento de casos de inquiokupación. En 2024 se registraron 16.426 denuncias por usurpación y allanamiento en España, un 7,4% más que el año anterior, aunque estas cifras no reflejan el fenómeno de la inquiokupación.

Carmelo es un jubilado madrileño de 71 años que vive en Madrid y es víctima de inquiokupación. Inicialmente, cuando alquiló la vivienda, eran siete personas y cinco en edad laboral, aunque ahora desconoce cuántas personas hay atrincheradas porque ha "pasado mucho tiempo".

Cuenta en una entrevista con la Cadena Cope que lleva varios años en esta situación y que una de las inquilinas fue declarada vulnerable a finales de 2021, lo que les permitió evitar ser desahuciados a pesar de estar incumpliendo el pago de la renta del piso heredado por el pensionista.

Además, relata que acumulan una gran deuda por impagos y que no pagan absolutamente nada. "Es un gratis total, solo me falta coger la fregona, venir a fregarles la casa y traerles el carrito de la compra una vez a la semana para que puedan vivir", desliza con sarcasmo el madrileño.

Declarada vulnerable

La pregunta que muchos propietarios se hacen es por qué, si se deja de pagar el alquiler y, en paralelo, consigues el justificante de vulnerabilidad, puedes seguir viviendo en el hogar sin ninguna consecuencia.

La respuesta es el Real Decreto-ley 11/2020, que suspendió los desahucios para hogares vulnerables como respuesta a la pandemia pero que ha derivado en un aumento de los casos de inquiokupación. La norma, eso sí, concluye el 31 de diciembre de 2025.

Carmelo señala que no es consciente de los detalles exactos de la condición de vulnerabilidad de su inquiokupa, pero aclara que "tenía un informe médico en el que la declaran vulnerable y además era vulnerable económicamente". En todo caso, se muestra escéptico sobre este informe.

De este modo, aunque se ha iniciado el proceso de expulsión de los usurpadores en varias ocasiones, nunca se ha materializado.

@cope_es 🎙️🎧"Es un gratis total absoluto" 👉🏻Pilar Cisneros ha estado con Carmelo, jubilado afectado por inquiokupación desde hace varios años y ha denunciado que ha tenido siete notificaciones de desahucio paralizadas por la vulnerabilidad de sus inquilinos ♬ sonido original - COPE

"Ha habido siete notificaciones de lanzamiento, pero en otras siete ocasiones ha habido una providencia de paralización", recalca el afectado.

En España, en 2024 se contabilizaron 16.426 denuncias por usurpación y allanamiento, un 7,4% más que el año anterior y la tercera cifra más alta de la serie histórica. Sin embargo, no recogen el fenómeno de la inquiokupación.