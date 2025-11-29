YoConecto: cursos gratuitos donde puedes aprender a usar la tecnología sin líos

La Fundación Cibervoluntarios ofrece talleres en YoConecto que permiten aprender a usar Internet y las redes sociales, buscar empleo o impulsar un negocio de forma digital. Leo Harlem ya se ha sumado a la iniciativa para ayudar a acercar la tecnología a la ciudadanía.

La tecnología es cosa de todos. Cada día, Internet y las redes sociales se abren paso en la vida de muchas personas. Algunos lo tienen más fácil que otros por haber crecido en un mundo más analógico o, sencillamente, por no haber tenido contacto previo con las nuevas plataformas.

Leo Harlem pertenece a esa generación que busca aprender sin "líos" y va directo al grano. Como él, muchas personas solo necesitan un poco de ayuda para sentirse seguras en lo digital.

Por ello, Fundación Cibervoluntarios ofrece YoConecto, un programa de cursos gratuitos de alcance nacional, donde cualquier persona puede adquirir competencias digitales básicas, como aprender a usar Internet y las redes sociales, buscar empleo o impulsar un negocio online.

Una voluntaria enseñando a una persona de la tercera edad a usar un smartphone. Cibervoluntarios

YoConecto permite a los participantes, especialmente a las personas mayores, mejorar su autonomía, ya que la tecnología está presente en todos los ámbitos de la vida. También les ayuda a usar herramientas y descubrir novedades tecnológicas con seguridad y confianza.

Con esta iniciativa, Fundación Cibervoluntarios —ONG española de referencia internacional y pionera en voluntariado tecnológico— impulsa formación presencial orientada a perfiles muy distintos: jóvenes, mayores, pymes, familias, docentes y personas con diversidad funcional. Los cursos se adaptan al nivel y las necesidades de cada participante: desde los que nunca han tocado un móvil hasta los que quieren seguir aprendiendo nuevas herramientas digitales.

Beneficios del programa para el día a día

Uno de los beneficios de YoConecto es que está orientado a la vida diaria de los participantes. En los cursos enfocados a personas mayores, aprenden a usar Internet de forma general y aplicaciones como las de la Administración electrónica, la banca digital o el Sistema Nacional de Salud.

Por otro lado, comienzan a comunicarse por videollamadas y descubren herramientas y plataformas de ocio para potenciar su creatividad y aprovechar su tiempo libre. Las redes sociales son otro pilar, ya que se enseña a crear y manejar un perfil online.

La seguridad y el bienestar digital también forman parte de YoConecto, ya que se explica cómo proteger datos personales, gestionar la privacidad, usar la tecnología con confianza y acompañar a menores en el uso seguro de Internet.

La metodología de los cursos es cercana y de alta calidad, gracias a que cuenta con formadores especializados y sesiones adaptadas a cada persona. Cabe destacar que YoConecto es totalmente gratuito porque forma parte de la iniciativa Generación D impulsada por Red.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Sobre Fundación Cibervoluntarios

Fundación Cibervoluntarios promueve el uso y conocimiento de la tecnología como medio para reducir brechas sociales, generar innovación social y fomentar el empoderamiento de la ciudadanía. Desde 2001, ayuda a miles de personas a usar la tecnología, gracias a la dedicación de más de 4.500 cibervoluntarios y la colaboración de más de 7.000 entidades nacionales e internacionales.

Solicita cursos gratuitos en yoconecto.org o en el teléfono 674 72 76 23.