Yago, asesor financiero, sobre el mayor error al comprar una casa: "La peor forma de pagar la hipoteca es la más común"

Las claves nuevo Generado con IA El asesor financiero Yago Taboas alerta de que la forma más habitual de pagar una hipoteca, mediante cuotas mensuales durante 30 años, es la menos eficiente y la que más intereses genera a largo plazo. Con una hipoteca de 200.000 euros a 30 años al 3% de interés, el coste total en intereses puede superar los 100.000 euros si se sigue el método tradicional de pago. Taboas recomienda aprovechar la flexibilidad de las hipotecas anticipando pagos anuales adicionales, lo que puede ahorrar decenas de miles de euros en intereses y acortar significativamente el plazo del préstamo. Analizar el plazo, el tipo de interés y la posibilidad de amortizar anticipadamente, así como comparar ofertas, son pasos clave para no convertir la compra de una vivienda en una carga financiera excesiva.

Comprar una vivienda es, para la mayoría de familias, la mayor inversión de su vida. Por ello, escoger bien la hipoteca y saber gestionarla puede marcar la diferencia entre pagar lo justo o asumir decenas de miles de euros adicionales.

En un contexto de dificultad creciente para acceder a la vivienda y con un mercado hipotecario cada vez más complejo, el asesor financiero Yago Taboas ofrece una reflexión que desmonta el modo en que la mayoría afronta su préstamo.

"La peor forma de pagar la hipoteca es la más común", advierte, señalando que el método tradicional de amortizar la deuda acaba siendo perjudicial a largo plazo.

Una decisión clave

"Normalmente las personas cogen una hipoteca y la van pagando mes a mes a treinta años y se olvidan, pero esto es lo peor que puedes hacer", explica Taboas.

Esta pasividad financiera, aunque cómoda, implica aceptar sin cuestionar una estructura de intereses que se prolonga durante décadas.

Para ilustrarlo, el asesor plantea un ejemplo concreto: "Pongamos que coges una hipoteca de 200.000 euros a treinta años a un tipo de interés del 3%, pagarías en torno a 850 euros al mes de hipoteca".

Esta cuota puede parecer asumible dentro del presupuesto familiar, pero el coste real de esa comodidad es elevado. "Si la pagas mes a mes, como hace todo el mundo, acabarás pagando al banco 103.000 euros en intereses a lo largo de treinta años", recalca.

El gran error, por tanto, no es solo firmar un préstamo largo, sino no aprovechar la flexibilidad que muchas entidades permiten para amortizar de forma anticipada.

En un mercado donde existen hipotecas fijas, variables y mixtas, y donde el Banco de España advierte de un déficit de unas 700.000 viviendas que presiona al alza los precios, comparar condiciones y entender la estructura del préstamo es más relevante que nunca.

Pero Taboas no se limita a señalar el problema: también ofrece una alternativa clara. "Hay una opción que te hará pagar muchos menos intereses e incluso acabar la hipoteca antes", afirma.

La estrategia, tal y como explica, consiste en combinar el pago mensual con un ahorro anual destinado íntegramente a reducirla.

"Si tú en vez de pagar la hipoteca mes a mes y olvidarte ahorras 200 euros y al final del año los inviertes para descontar lo que debes, te ahorrarías 30.000 euros en intereses y, además, pagarías la hipoteca en 22 años, es decir, te ahorrarías ocho años", concluye.

El mensaje final es claro: entender la hipoteca como un producto flexible y gestionarlo activamente puede suponer un ahorro enorme.

De esta forma, analizar el plazo, el tipo de interés, la posibilidad de amortizar sin coste y comparar ofertas son pasos esenciales para que la casa que compramos no se convierta en una carga innecesariamente cara durante media vida.