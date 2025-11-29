Mónica, limpiadora colombiana en España: “Gano 13 euros la hora y pago un alquiler de 750 euros al mes”

Las claves nuevo Generado con IA Mónica, una colombiana de Medellín, trabaja como limpiadora en Palma de Mallorca y actualmente cobra una media de 13 euros por hora. Al llegar a España, Mónica vivió momentos difíciles, llegando a dormir en la calle durante tres días por no poder pagar un alquiler. Gracias a la ayuda de una amiga y a conseguir más clientes, ahora vive con sus hijas en un piso de tres habitaciones con un alquiler de 750 euros mensuales. Mónica valora la confianza de sus clientes y la calidad de vida que ha alcanzado en España, destacando la seguridad y tranquilidad del país.

Mónica es colombiana de Medellín, y trabaja en España como limpiadora de casas y locales. Afirmó que para ella la clave con sus clientes que hasta le dejan las llaves de su casa es la honestidad y la confianza.

Su llegada al país no fue sencilla, confesó que al inicio tuvo que dormir en la calle tres días y tres noches, ya que solo cobraba 90 euros a la semana y no podía pagar una vivienda.

Sin embargo, consiguió más trabajo donde le pagan mejor por hora y ahora vive en un piso de tres habitaciones con sus hijas, comentó la colombiana en una entrevista con el creador de contenido Andrés Pérez (@elandrevlog).

"Yo vivo muy bien"

La colombiana vive en Palma de Mallorca y comienza su jornada los lunes a las 7:30 de la mañana para ir a limpiar una peluquería.

Comentó que su trabajo en dicho local consiste en que "doblo toallas, organizo implementos, limpio cristales, espejos, lavo el baño y friego el suelo".

Así, comentó que después de la peluquería su siguiente parada consiste en la casa de un cliente alemán que "ellos casi nunca están, vienen por temporadas, entonces igual yo todo el año voy y les hago el mantenimiento de su casa y se la cuido".

Comentó también que limpia con un uniforme que consiste en pantalones cortos en verano y pantalón largo en invierno, con una camisa cómoda. Además, agregó que va descalza porque la mayoría de sus clientes son alemanes y "no les gusta que la gente vaya calzada".

Reveló que por ello le pagan "20 euros por hora y media que tardo". La colombiana recordó que limpiar la casa de esos alemanes fue su primer trabajo y que "esos 20 euros a mí me sirvieron tanto en mi momento que yo no tenía ni para comprarme un agua".

Llegar al punto en el que se encuentra Mónica ahora no fue fácil, incluso contó como anécdota que tuvo que dormir en la calle por tres días porque "en ese entonces yo solo limpiaba la peluquería, unos despachos y una casa, ganaba como 90 euros a la semana".

Trabajar en limpieza en España

Logró salir de esa situación gracias a una amiga venezolana que al enterarse de esto se mudó con su pareja para dejarle un lugar donde vivir, además le pagó el alquiler mientras ella conseguía reunir lo suficiente y le consiguió más trabajo.

Así, Mónica consiguió salir adelante. De esta manera, comentó que actualmente "cobro en promedio 13 euros la hora y hoy que es un día malo porque hago cuatro horas me hago unos 74 euros más o menos, pero mañana que hago 10 horas cobro como 130 euros más o menos".

De esta manera, confesó que "yo vivo muy bien" principalmente porque considera que tiene una buena calidad de vida y vive muy cómodamente.

"Yo vivo sola en un piso y pago un alquiler de 750 euros, son tres habitaciones, una para cada una de mis hijas, un salón grande, cocina, baño, zona de ropas y corredor", expresó.

Finalmente, comentó que a pesar de que extraña su natal Colombia, considera que España le proporciona una "seguridad y tranquilidad" que no está dispuesta a abandonar todavía.