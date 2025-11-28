Daniel Marburger sobre el precio del oro tras el récord de 4.381 dólares: “En 2026 podría probar nuevos máximos”

Las claves nuevo Generado con IA El oro ha alcanzado un récord de 4.381 dólares por onza en 2025, con una subida del 60% desde enero, y la plata llegó a los 54 dólares por onza. Daniel Marburger, CEO de StoneX Bullion, prevé que el oro podría marcar nuevos máximos en 2026 si continúa el ciclo de relajación monetaria y el dólar se mantiene débil. Factores como la política monetaria, la evolución del dólar, la geopolítica, los aranceles comerciales y la demanda de los bancos centrales impactarán en el precio del oro el próximo año. Los bancos centrales continúan incrementando sus reservas de oro y esta demanda estructural apoya los precios incluso en periodos de corrección del mercado.

Aquellos inversores en oro y otros metales preciosos han visto cómo 2025 se ha definido por precios al alza. De hecho, Daniel Marburger, CEO de StoneX Bullion, califica el año como “extraordinario”.

Recordemos: el oro ha subido desde enero hasta mediados de noviembre un 60%. En octubre, llegó a su récord de 4.381 dólares por onza. Y la plata, por ejemplo, llegó a los 54 dólares por onza.

¿Qué pasará en 2026? “Si continúa el ciclo de relajación y el dólar se mantiene débil, el oro podría probar nuevos máximos”, sostiene Marburger.

Factores clave

El experto en oro analiza una serie de factores que pueden ser determinantes en su precio durante 2026. “El principal es la trayectoria de la política monetaria, en particular la evolución de los tipos de interés reales y del dólar”, subraya Daniel Marburger.

A ello hay que añadir la geopolítica y el comercio global, “con los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a sus socios”. Y los ciclos electorales y la demanda de los bancos centrales.

“Los datos del World Gold Council para el tercer trimestre de 2025 revelan que las compras netas de los bancos centrales ascendieron a alrededor de 220 toneladas, lo que confirma que siguen siendo una fuente clave de apoyo para el mercado”, sostiene el experto.

Hay diferentes encuestas del sector en las que los gestores de reservas muestran la intención de seguir aumentando sus asignaciones de oro en 2026, especialmente en los mercados emergentes.

“Esta demanda estructural ayuda a sostener los precios incluso durante las correcciones del mercado y puede prolongar el impulso durante los periodos de relajación monetaria”, especifica Marburger.

¿Dónde están los riesgos? “En cualquier sorpresa en la política monetaria que provoque un aumento en los rendimientos reales, así como de la volatilidad tras un periodo de fuerte apreciación”.

Y concluye remarcando que, en términos de inversión, el oro debe considerarse un instrumento defensivo, no uno especulativo: “Es aconsejable definir una ponderación estratégica, planificar entradas graduales y favorecer los productos más líquidos (1 onza, 100 gramos) para mantener la flexibilidad”.