Un inversor inmobiliario, sobre el gran problema de España: "Si ganas 1.500€ no puedes acceder a una vivienda de 200.000€"

La vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El precio del metro cuadrado ha alcanzado máximos de la serie histórica con 2.555 euros, según el portal inmobiliario Idealista.

A la luz de estos datos, analistas, inversores y expertos inmobiliarios intentan descifrar qué está ocurriendo en el mercado. Quique Escrivá, inversor inmobiliario e impulsor de proyectos relacionados con la vivienda, plantea la urgente necesidad de construir obra nueva.

Sin embargo, comenta en el podcast Carmon Inversión Inmobiliaria que, como los precios de las nuevas edificaciones son demasiado altos y los salarios están estancados, hay un problema estructural. "Si ganas 1.500 o 1.600 euros, una parejita no puede acceder a una vivienda de 200.000 euros", señala.

¿Nueva burbuja inmobiliaria?

Actualmente, tener un trabajo o dos trabajos no es suficiente para costear el precio de los inmuebles, por eso muchos jóvenes se ven abocados a compartir piso o vivir con sus padres hasta más allá de los 30 años. Pero, como recalca Escrivá, ni siquiera una pareja se puede permitir comprar una casa con las condiciones actuales.

Apunta al Estado como uno de los principales responsables de la situación, ya que su política de vivienda de protección oficial (VPO) es ineficiente, según afirma el experto: "El Estado dice que hace vivienda de protección oficial, pero la estás publicando a 2.200 euros el metro cuadrado, prácticamente a precio de lo que cuesta la vivienda libre".

Asimismo, recuerda que hasta 2013 los compradores tenían más facilidades: "Antes nos daban incentivos fiscales, una ayuda a fondo perdido y a la cuota tanto si era VPO, vivienda libre o vivienda de segunda mano".

En cambio, ante el temor de que se reproduzca una crisis similar a la burbuja inmobiliaria de 2008, Quique Escrivá afirma con contundencia que según los datos actuales "no va a pasar lo mismo".

"Antes, en el 2008, se construía mucho. Había 600.000 licencias de obra y en 2024 se cerró el año con 130.000. Todo el producto inmobiliario que había en 2008 ha sido ya absorbido por la población, así que hay que construir obra nueva", analiza.

De hecho, la población española se sitúa actualmente en casi 50 millones de personas, cifra que ha aumentado en las últimas décadas por el aumento de la esperanza de vida y por la llegada de inmigrantes, cuya población crece a un ritmo de 600.000 personas anuales.