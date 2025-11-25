Conchi, vecina de Madrid, no puede pagar la calefacción este invierno: “Si la pongo, la factura son 350€”

Las claves nuevo Generado con IA Conchi, una vecina de Madrid, evita encender la calefacción en casa debido al alto coste, que puede alcanzar los 350 euros cada dos meses si la utiliza diariamente. Para ahorrar en la factura, utiliza radiadores portátiles de bajo coste y solo enciende la calefacción en estancias donde se encuentra, priorizando el ahorro energético. Expertos recomiendan el uso de bombas de calor o aire acondicionado como alternativas más eficientes para calentar el hogar y reducir gastos en luz y gas. La subida de los precios de la energía provoca que muchas familias tengan que elegir entre pagar suministros básicos como la luz, el gas o la basura, evidenciando situaciones de pobreza energética.

Con la llegada del frío, los españoles se encuentran con el mayor problema de las bajas temperaturas: la calefacción. El aumento del precio de la luz, característico de esta época, hace que encenderla se convierta en una decisión de máxima importancia.

Así, viendo la subida en general de la vida en España, muchas familias han decidido ser creativas a la hora de calentarse en sus hogares en vez de gastar dinero en la calefacción.

Este es el caso de Conchi, una vecina de Madrid que habló en El Tiempo Justo sobre las soluciones que ha ingeniado para calentarse en su vivienda sin pagar la calefacción.

"O la enciendo o pago la luz"

El invierno ya ha llegado a España y con ello temperaturas bajo cero. Esto tiene una consecuencia muy clara en los hogares españoles, la demanda de gas por la calefacción se dispara y con ello el precio.

Así, esto genera la conocida pobreza energética, donde muchos hogares no tienen la capacidad de calentarse porque este aumento del precio choca con sueldos o pensiones muy inferiores.

Este es el caso de Conchi, que alegó que se ve en una situación en la que debe priorizar gastos porque si no no llega a fin de mes: "Actualmente cada dos meses si pongo la calefacción de 14:30 a las 22:00 horas, antes de que llegue mi hija del cole, pago un consumo de 350 euros".

"Entonces me pasa que o enciendo la calefacción o pago la luz", sentenció la vecina de Madrid. Con esto, mostró que una de sus soluciones es el radiador portátil que le costó "18 euros".

Así, señaló que aunque este radiador también consume, el precio sigue siendo mucho más bajo y pretende seguir sin poner la calefacción "al menos hasta que llegue diciembre o enero porque ahí lo voy a tener que poner".

"Aquí estás a 24 grados, en mi salón, pero el pasillo es una nevera", señaló con un tono burlón mostrando cómo tiene varios de estos artefactos repartidos por la casa, así solo enciende el radiador de la estancia en la que se encuentra.

Los radiadores portátiles de Conchi. Telecinco

"Si no estoy en casa no pongo nada, hay que ahorrar en luz y en gas, sobre todo de gas que está por las nubes", dijo la madre madrileña.

Con esto, Javier Dasí, experto en energía, intervino en el programa para darle a Conchi consejos que le permitan calentar su vivienda y ahorrar al mismo tiempo.

Consejos de ahorro energético

"Hay ciertas cosas que te pueden ayudar a pagar hasta la mitad en luz y gas este invierno", comenzó introduciendo el experto.

Dasí explicó que, en efecto, tener radiadores portátiles es buena idea para ahorrar en la factura de la luz, pero que "antes de esto, la zona que tiene la bomba de calor, o el aire acondicionado, eso es lo más eficiente y donde menos luz vas a gastar".

"Así que, si estás en esa zona donde tienes la bomba de calor es mejor y vais a gastar menos que con radiadores, pero si te vas a otra zona, ten los radiadores muy cerca y a baja temperatura", explicó Dasí.

Recalcó que es importante no encender y apagar estos aparatos, sino que lo mejor es encenderlo y dejarlo unas horas hasta que se apague.

Conchi y Javier Dasí, experto energético. Telecinco

Conchi respondió con sorpresa al descubrir que es posible encender la bomba de calor y que sea barato. Por otro lado, sí reflexionó que "de verdad, está imposible, yo no sé si pago los 152 euros de las basuras, si pago la bombilla del coche, tengo que ahorrar".