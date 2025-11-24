El placer secreto del Black Friday: comprar en el trabajo sin que el jefe se de cuenta

Miravia convierte las pausas del trabajo en una oportunidad para descubrir descuentos increíbles durante el Black Friday, con el primer Zoom Meeting de compras diseñado como una reunión laboral real.

Las claves nuevo Generado con IA El 72,8% de los consumidores reconoce comprar online durante el horario laboral en Black Friday, cifra que supera el 80% entre Generación Z y Millennials. El móvil es el dispositivo favorito para estas compras rápidas y discretas, especialmente entre los jóvenes (84%). Miravia lanza la campaña 'Entre jajas y ofertazas', que incluye el primer Zoom Meeting de compras en España, camuflado como reunión laboral y con descuentos de hasta el 80%. Durante la semana de Black Friday, se celebrarán directos temáticos en YouTube e Instagram con creadores populares, abordando categorías como electrónica, belleza, gaming y bienestar.

El Black Friday ya es el gran día de las compras online en España y todo apunta a que en 2025 romperá sus propios récords. Según un estudio comprar mientras se trabaja se ha convertido en una parte más de la jornada: el 72,8% de los consumidores reconoce haber atrapado descuentos en pleno horario laboral. Y si miramos a la Generación Z y a los Millennials, la cifra se dispara hasta el 86,7% y el 82,9%.

Compras discretas en horario laboral

Lejos de ser una distracción, las compras rápidas se han convertido en un pequeño ritual entre correos, reuniones y días de teletrabajo. Para muchos, el descanso es el momento perfecto para aprovechar y hacer gestiones. Un 42,4% reconoce comprar durante sus pausas.

El móvil es el dispositivo favorito para estas transacciones para el 76,5% de los usuarios. Una cifra que es del 84% en el caso de los más jóvenes.

Las razones son tan prácticas como humanas, desde aprovechar alguna promoción hasta ganar tiempo. Pese a la satisfacción que nos pueda producir tener unas zapatillas nuevas, el 37,5% de las personas reconoce que comprar durante la jornada laboral es "poco profesional". Por lo que tienen que actuar rápido, de manera discreta e incluso disimulando si algún compañero se acerca.

‘Entre jajas y ofertazas’: la oficina se convierte en shopping club

Con este fenómeno como base, Miravia lanza ‘Entre jajas y ofertazas’, una campaña que traslada el shopping al entorno laboral con humor y descuentos extraordinarios. El evento clave será el primer Zoom Meeting de compras en España, el viernes 28 de noviembre a las 12:00h, presentado por Albanta San Román y camuflado como una reunión de trabajo para que nadie note que los empleados están cazando ofertas.

Un liveshopping especial en Zoom que aparece como si fuera una reunión normal de trabajo en tu calendario, pero en realidad es un directo lleno de humor, marcas top y descuentos de hasta el 80%. El primer formato de este tipo que realiza una marca en España.

Pero los eventos se sucederán durante toda la semana, a partir del lunes 24, tanto en YouTube como en Instagram.

Serán directos temáticos presentados por creadores de referencia:

Lunes 24: Jorge Cremades aterriza con su humor inconfundible para presentar 'Operación Ofertas: electrónica y pequeños electrodomésticos'. La misión definitiva para cazar chollos.

Jorge Cremades aterriza con su humor inconfundible para presentar 'Operación Ofertas: electrónica y pequeños electrodomésticos'. La misión definitiva para cazar chollos. Martes 25: Marina Rivers llega al mando de ‘El directo que tu neceser estaba esperando’, un espacio donde su energía positiva se mezcla con la mejor selección de belleza y en el que participarán marcas como L’Oréal Paris para elevar tu rutina diaria al siguiente nivel.

Marina Rivers llega al mando de ‘El directo que tu neceser estaba esperando’, un espacio donde su energía positiva se mezcla con la mejor selección de belleza y en el que participarán marcas como L’Oréal Paris para elevar tu rutina diaria al siguiente nivel. Miércoles 26: Telmo Trenado y Darío Eme Hache se unen para activar ‘Gaming y juguetes a precio de misión fácil’. Desde LEGO hasta consolas y accesorios, este dúo —magia, humor e ironía incluidos— viene dispuesto a ayudarte a cazar auténticos chollos.

Telmo Trenado y Darío Eme Hache se unen para activar ‘Gaming y juguetes a precio de misión fácil’. Desde LEGO hasta consolas y accesorios, este dúo —magia, humor e ironía incluidos— viene dispuesto a ayudarte a cazar auténticos chollos. Jueves 27: Lorena Garam llegará con su ‘Modo zen activado’ para guiarnos —a su manera, con voces, humor y buen rollo— por los mejores productos de salud y bienestar. Desde propuestas de Garnier y otras marcas top, nos invitará a cuidarnos mientras nos saca una sonrisa.

¿Te animas a comprar sin que tu jefe lo note?

Miravia convierte así las pausas del trabajo en un pequeño placer secreto con motivo del Black Friday. Un Zoom disfrazado de reunión real, descuentos de hasta el 80% y cinco directos llenos de humor para que cazar chollos sea más divertido que nunca.Reserva tu plaza aquí y entra a la única reunión del año que sí apetece.