Lorena, limpiadora de casas, sobre su experiencia en España: "Gano 36€ por 3 horas de trabajo, es un trabajo físico"

Las claves nuevo Generado con IA Lorena, una limpiadora colombiana en Madrid, gana 36 euros por 3 horas de trabajo limpiando viviendas, lo que equivale a 12 euros netos por hora. A pesar de trabajar solo por las mañanas para cuidar de su hija, Lorena termina exhausta tras limpiar varias casas al día debido al esfuerzo físico que requiere el empleo. El salario medio mensual de una limpiadora en España se sitúa entre 1.100 y 1.400 euros brutos, mientras que el precio de la vivienda en Madrid sigue en aumento, dificultando el acceso al alquiler.

Muchos extranjeros, sobre todo de Latinoamérica, cruzan el Atlántico para buscar mejores oportunidades laborales en Europa. Sobre todo optan por emigrar a España porque la integración en el país es más sencilla por el idioma.

Sin embargo, debido a la subida generalizada de los precios en España -con una inflación que ha repuntado al 3,1%, y unos salarios que no se corresponden con el coste de la vida, no se cumplen las expectativas.

Lorena es una limpiadora de casas colombiana que actualmente vive en Madrid junto a su familia y trabaja en varias viviendas. Aunque no expresa quejas explícitas en sus vídeos sobre su salario, sí hace referencia a lo que gana y a la dureza física de su empleo. "Gano 36 euros por 3 horas de trabajo y es un trabajo físico", revela en su cuenta de TikTok (l@ore.cv94).

¿Qué puedes comprar con 36 horas?

La forma de esta joven de 31 años, muy activa en redes sociales, de ilustrar su salario por hora es original. En un vídeo ha explicado que ha trabajado tres horas limpiando las habitaciones, el salón y el baño de una vivienda y, después, ha ido a hacer la compra para comprobar cuánto podía pagar con el sueldo de ese día.

Fruta, leche, queso, fiambre, pollo... Ha comprado algunos productos básicos por un total de 35,68 euros, mostrando así a cuánto equivale de forma práctica su remuneración, que asciende a 12 euros netos la hora.

Lorena explica que sólo limpia por las mañanas porque por la tarde dedica tiempo a su hija. Aun así, cuenta que con una media de 6 horas de trabajo al día termina exhausta. "Tras seis horas de trabajo en tres casas distintas la energía se va acabando, no es un secreto que es un trabajo de esfuerzo físico", mientras enseña unas imágenes suyas trabajando.

Según la Revista Limpiezas, el sueldo medio mensual de una limpiadora se sitúa entre 1.100 y 1.400 euros brutos, alrededor del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En cuanto a la limpieza en domicilios particulares, habitualmente se paga por horas y el precio medio es de 8 a 12 euros, en función de la ciudad de España donde se trabaje.

Precio de la vivienda en Madrid

Con este nivel salarial, fue muy complicado para Lorena conseguir alquilar un piso en Madrid. Dice que fue una competición sin cuartel y que había que cumplir con unos requisitos muy exigentes, así como un contrato indefinido, antigüedad y tres meses de adelanto.

En la capital española, según los datos proporcionados por Idealista en el mes de octubre, el precio del metro cuadrado asciende a 23 euros, un 11,5% más que en octubre de 2024.