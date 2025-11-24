José Elías (49) avisa a los autónomos: “La presión fiscal es poca comparada con la que viene en los próximos 10 años”

Las claves nuevo Generado con IA José Elías, empresario y propietario de La Sirena, advierte que la presión fiscal sobre los autónomos en España es alta y aumentará en los próximos diez años. Elías critica la carga impositiva y regulatoria que sufren los trabajadores por cuenta propia, señalando que deben adelantar el IVA incluso antes de cobrar sus facturas. Según Elías, el 80% de los autónomos están en una situación difícil debido a la creciente presión fiscal y pide que se reduzcan cargas, al menos en cuestiones superfluas.

Los autónomos, o trabajadores por cuenta propia, son un colectivo que desde el punto de vista del millonario José Elías no está siendo bien tratado por el Gobierno. Tanto es así, que no duda en afirmar que "hay que dejar de apretar al autónomo, como mínimo, para cosas superfluas".

El millonario propietario de la cadena de congelados La Sirena, entre otros negocios, fue muy claro al respecto en su podcast: "Un café incapto".

A continuación, te mostramos el 'campo de minas' por el que tienen que caminar los autónomos para salir adelante.

"Presión fiscal"

En un diálogo con un emprendedor, Elías se centra en los desafíos, principalmente la creciente presión fiscal y regulatoria sobre este colectivo lo que dificulta la subsistencia y el crecimiento de negocios.

“Las reglas del autónomo las han ido cambiando una y otra vez. Antes, el autónomo se ganaba la vida y podía medio funcionar”.

Y añade: “Ahora, cada vez la presión fiscal hacia el autónomo es superior. Hasta el punto de que cuando haces una factura tienen que ingresar el IVA antes de cobrarlo. Algo estamos haciendo mal”.

¿Por qué dice esto? Porque, a su entender, el autónomo “puede ser el método de recaudar el dinero para el Estado pero que yo te lo tenga que adelantar y haga del banco del Estado me parece una locura”.

Por si fuera poco, y es la gota que colma el vaso, es que “encima, cuando no te pagan, tienen que seguir pagando el IVA. Entonces, a qué coño estamos jugando. Entonces, el problema que veo es la presión a la que nos están sometiendo”.

Y la cosa, según Elías, va a ir a peor. “Esta presión es poca comparada con la que nos van a someter en los próximos diez años. Porque esto no va a ir a mejor sino que va a ir a peor”.

Por estas circunstancias, el millonario cree que el 80% de los autónomos están “jodidos” porque están “sangrándolos”. Por eso, concluye subrayando que “hay que dejar de apretar al autónomo, como mínimo, para cosas superfluas”.