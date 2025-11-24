Carla ha comprado su nueva vivienda en España por 12.000 euros: "Es un lujo salir y tener en tu misma calle la naturaleza"

Montaje con una imagen de Carla y una imagen de archivo de la llave de una vivienda. iStock

España vive actualmente un gran problema de vivienda que ha provocado que los precios alcancen una subida incontrolable.

Por ello, con el objetivo de adquirir una vivienda en propiedad, son muchos los que buscan diferentes alternativas asequibles y que permitan cierta independencia.

Así, un ejemplo de ello es el caso de Carla, una joven española que ha comprado su nueva casa en una aldea de Galicia por tan solo 12.000 euros.

Un nuevo hogar

En España, el acceso a la vivienda se ha convertido en un desafío creciente, especialmente en las grandes ciudades.

Los precios de los alquileres y la compra de pisos han aumentado de manera significativa en los últimos años, superando con frecuencia los salarios medios y dificultando que muchos jóvenes y familias puedan acceder a un hogar propio.

Esta situación ha generado una presión económica considerable, obligando a muchos a replantearse dónde y cómo vivir.

Ante estos altos costos, un número creciente de personas está optando por mudarse a áreas rurales o municipios más pequeños.

En estas zonas, los precios de la vivienda son notablemente más bajos, lo que permite acceder a casas más grandes o con mejores condiciones por un coste menor que en las grandes ciudades.

Esta es la situación de Carla, una joven que compartió en YouTube (@Conamorcamino) cómo había comprado una vivienda a un precio mucho más barato que en otras zonas.

"Me encuentro ahora mismo en una aldea de Galicia y acabo de comprarme una casita por 12.000 euros", aseguraba. ¿Queréis verla? Pues acompañadme porque vamos a viajar en el tiempo".

La joven mostraba con detalle su nueva casa: "Aquí podemos ver el balcón. Esta sería la entrada principal, tiene otra entrada en el patio. Esta zona era la bodega, he podido contar siete u ocho barriles, una prensa de uva también y un antiguo carro del país".

"Entre las vigas de madera hay un montón de herramientas y ahora vamos a coger las escaleritas, llegamos a la zona del patio. Aquí tenemos un lavadero y esa estancia es la cocina", afirmaba.

Asimismo, seguía mostrando su vivienda, en especial su hórreo, una construcción tradicional levantada sobre pilares para almacenar y secar alimentos.

"Esta es una estancia de almacenaje, no podía faltar un hórreo, me hace mucha ilusión tener un hórreo en mi casita", indicaba Carla. "En la parte superior está destinada a vivienda, ahí encontramos un cuarto de baño bastante bien conservado y vamos para dentro, tenemos una primera habitación a mano izquierda y estos armarios están llenos".

"Todo esto es historia y fijaos la luz en el salón, esta es la segunda habitación, tiene una ventanita que conecta con el salón. Sí, los techos no están perfectos y los muebles son muy antiguos, pero le voy a poner mucho cariño".

Por otro lado, la joven no tenía dudas sobre lo que más le gustaba de la casa: la naturaleza y las vistas que le da.

"Las vistas son lo mejor de la casita, precioso", apuntaba. "La cocina sí que tiene mucho trabajo. Fijaos que tiene un sistema de cocina un poco más moderno porque también tiene el clásico de las casitas de Galicia y Asturias que no sé cómo funciona".

"Esto sí que es un lujo, salir y en tu misma calle tener un camino para dar tus paseos al ladito de casa en plena naturaleza", confesaba la joven.

De hecho, también se daba un paseo por las zonas rurales cercanas, encontrando zonas de cultivo, una antigua escuela abandonada y la fuente potable de la aldea.

A pesar de que esta tendencia de buscar viviendas en las zonas rurales permite acceder a hogares a un precio asequible, también plantea desafíos.

Estas zonas pueden carecer de servicios básicos, transporte público eficiente y oportunidades laborales diversificadas. Aun así, para muchas familias y jóvenes representa una alternativa viable para mejorar su calidad de vida, ahorrar en vivienda y escapar de la presión inmobiliaria.