Ariel, trabajadora con un sueldo de 1.200 euros, sobre llegar a fin de mes: “El 50% del salario se me va en el alquiler”

La clase media española está viendo su extinción cada vez más cerca. Los datos de Cáritas mostraron que hay más de 4 millones de personas que viven en una situación de exclusión severa, el principal motivo es que los salarios no se equiparan a los precios de la vivienda.

Así, según mostró el Consejo Europeo, los españoles deben destinar al menos un 74% de su sueldo mensual a pagar el alquiler. Esto teniendo en cuenta que el precio de la vivienda ha aumentado un 72% en los últimos 10 años, mientras que los salarios han aumentado un 22,7% en ocho años.

Este es el caso de Ariel que, a pesar de tener un trabajo y un salario mensual de 1.200 euros, afirmó al equipo de Antena 3 Noticias, que su nómina no es suficiente para llegar a fin de mes.

"Sigo viviendo con mis padres"

El pluriempleo en España ha marcado un nuevo récord llegando a casi 600.000 personas que tienen más de un trabajo para intentar hacer frente al coste de vida que va en aumento.

Gracias a esto, la tasa de desempleo ha seguido bajando, ya que, un mismo trabajo está redistribuido entre muchas personas.

Esto muestra una realidad: el optimismo oficial de la economía española no corresponde a la realidad de muchos trabajadores que ven imposible hacer frente a la vida en España, ya sea con uno o dos trabajos.

Así, hay personas como Ariel que declaró que a pesar de contar con un salario mensual de 1.200 euros, la realidad es que "prácticamente se va el 50% de mi nómina en el alquiler".

Aida, joven auxiliar de enfermería con un salario de 1.400 euros. Antena 3

Aida, es una joven auxiliar de enfermería que se encuentra en una situación similar, pero con un salario de 1.400 euros: "Sigo viviendo con mis padres, si quieres vivir en un piso de alquiler, no lo puedes hacer sola, tienes que compartir".

Según los datos de Cáritas, casi la mitad de los trabajadores denuncia precariedad laboral. Así, ocurren casos como una de las entrevistadas por Antena 3: "Empieza el mes y empiezas a cobrar, pero luego llega el día 5 y no te queda nada".

Lo cierto es que la situación se ha tornado tal que, a pesar de haber cerrado el año 2024 con un récord de empleo, un trabajo ya no garantiza poder costearse la vida en las ciudades españolas.

Este es el caso de Antonia, una empleada autónoma con una tienda de ropa que aseguró que trabaja más de 40 horas semanales y que no puede disfrutar de sus vacaciones: "Hay meses malísimos, no llego ni a pagar el local".

Antonia, trabajadora autónoma dueña de una tienda de ropa. Antena 3

Teniendo en cuenta que el sueldo más frecuente en España se sitúa en los 16.000 euros anuales, el coste de vida para una persona ronda los 1.200 euros mensuales y el alquiler medio ya alcanza los 14,5 euros por metro cuadrado; cabe plantearse cómo hace alguien para llegar a fin de mes.