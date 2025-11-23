Xavier Abat advierte a quienes compraron vivienda antes de 2013: “Puedes recuperar hasta 5.424 euros”

Te contamos de la mano del abogado el giro radical que se ha dado gracias a una sentencia de un tribunal. Más información:

La vivienda es, sin duda, la compra más importante que realiza una persona, o una familia, a lo largo de su vida. Se trata de una adquisición que, por término medio, suele durar entre 23 y 25 años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y diferentes portales inmobiliarios.

“Notición para miles de contribuyentes en España”, afirma el abogado Xavier Abat en la red social LinkedIn. ¿A qué se refiere? A una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) del pasado mes de octubre.

¿Por qué? “Porque puedes recuperar hasta 1.356 euros por año en tus declaraciones de los últimos cuatro ejercicios”, añade Abat. Es decir, un total de hasta 5.424 euros.

“Resolución histórica”

Según el abogado, se trata de una “resolución histórica” de este tribunal que depende del Ministerio de Hacienda. Pero no para todos los españoles que compraron vivienda. Es sólo para una parte de ellos. ¿Para quiénes?

Para todos aquellos que compraron su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2023, la vendieron y con ese dinero cancelaron su hipoteca. “Ahora puedes volver a deducirte esas cantidades en el IRPF”, matiza Abat.

Cantidades que son las indicadas anteriormente, es decir, hasta 1.356 euros por año en las declaraciones de los próximos cuatro ejercicios.

¿Por qué ha sucedido este cambio de 360 grados? “Porque el TEAC ha cambiado el criterio. Aunque ya no tengas la vivienda, lo que importa es que usaste el dinero de la venta para pagar la hipoteca”, sostiene el abogado.

Con anterioridad, la Agencia Tributaria consideraba que no era posible hacerlo ya que, al vender, el derecho a deducir se extinguía. A partir de ahora, la cancelación del préstamo hipoteca con el dinero logrado con la venta del inmueble sí puede incluirse en la base deducible del IRPF.

Por tanto, si alguien compró antes de 2013 y canceló la hipoteca con la venta, eso se traduce en que tendrá derecho a deducción y devolución.