Vera, azafata de avión, acerca de los sueldos: "Con los complementos puedes llegar a cobrar más de 3.500€ al mes"

Trabajar en la aviación siempre se ve como algo glamouroso. Viajar por el mundo, conocer lugares nuevos y además, sin gastar dinero, es el concepto que muchos tienen de este puesto de trabajo.

Sin embargo, la realidad es distinta. Los horarios cambian, los días libres son pocos y los sueldos ya no son lo que eran.

Y es que muchas personas no saben la verdad de cuánto gana una azafata en España, pero en nuestro país, tal y como explica Vera en su cuenta de TikTok, una tripulante de cabina puede empezar cobrando alrededor de 1.000 euros al mes, un sueldo mínimo a día de hoy.

"En España, los sueldos de una TCP (tripulante de cabina de pasajeros) van desde los 1.000 euros hasta los 2.400 de base", explica Vera, detallando que depende de la experiencia de la trabajadora.

No obstante, lo que marca la diferencia es que en realidad el salario no se queda ahí. Las aerolíneas pagan complementos, como dietas, horas de vuelo, noches fuera de casa o ventas a bordo, con los que "puedes llegar a cobrar más de 3.500 euros al mes".

Esto demuestra que, según detalla la joven, con esfuerzo y disponibilidad, ser azafata puede ser un trabajo bastante rentable.

Aunque actualmente no esté volando, Vera conoce muy bien el mundo de la aviación, ya que es su sector desde que comenzó.

Gracias a su experiencia, la tripulante de cabina explica en sus redes sociales a diario cómo funciona este trabajo y qué debe esperar alguien que se inicia en este mundo en cuanto a sueldos y condiciones.

Vera hace hincapié en que, aunque parece divertido para los ojos ajenos, trabajar como azafata implica adaptarse a un ritmo de vida exigente y a horarios poco convencionales, pero concluye recordando que ofrece oportunidades que en una oficina nunca podrás tener.