Pedro Venteo, chef, sobre lo que se cobra en España: "Aquí los sueldos pueden estar entre los 2.000 y 3.000 euros al mes"

En España, todo el mundo disfruta sentándose a la mesa, pero pocas veces se habla de lo que ocurre detrás de la puerta de la cocina.

Y es que mientras los restaurantes se llenan y la gastronomía no para de ganar fama, miles de cocineros trabajan cada día a un ritmo que pocos imaginan.

Detrás de cada plato relucen jornadas muy largas, sueldos más que ajustados y una trayectoria profesional que empieza, para la mayoría, con meses sin cobrar.

Así lo explica Pedro Venteo, cocinero español con más de 12 años de experiencia, quien no ha dudado en explicar con total sinceridad cómo funcionan realmente los salarios en una cocina.

En su canal de TikTok, 'el monochef' recuerda perfectamente cómo empieza casi todo el mundo en este oficio, ya que quien entra "de prácticas" se lleva "0 euros, y por eso hemos pasado todos".

Y es que los comienzos llegan con jornadas de 10 o 12 horas, muchas ganas de aprender, pero sin ver un euro en la cuenta. Una situación que, según él, sigue siendo demasiado habitual.

Sin embargo, cuando uno supera esa fase, llega el puesto de ayudante de cocina. Según Venteo, en este momento "te pueden dar entre 600 u 1.000 euros al mes", aunque el ritmo sigue siendo igual de intenso.

Aun así, muchos sienten que por fin están avanzando y que su trabajo empieza a tener recompensa.

El siguiente paso es ascender a cocinero. Aquí, explica el chef, "cobrarás 1.200 o 1.500, las horas que vas a hacer al día son entre 10 o 12 horas".

Aunque la cifra exacta no queda del todo clara, ya que también depende de dónde trabajes, lo que sí tiene claro es que la responsabilidad aumenta; hay que organizar mejor, coordinar tareas y mantener el ritmo en momentos de mucha presión.

El siguiente escalón es ser jefe de partida. Aquí reconoce que "tu sueldo puede rondar cerca de los 1.700 € y las horas que vas a hacer al día, tranquilo, no te escapas, 11 o 12 horas".

Este rol implica dirigir una sección completa y mantener todo en orden incluso en los momentos más tensos del servicio, confiesa el experto.

Finalmente llegar a la cumbre significa pasar a segundo jefe de cocina o jefe de cocina. En esos puestos, afirma Venteo, "los sueldos pueden estar, según el restaurante y donde estés, entre los 2000 y 3000 € al mes".

Es el tramo mejor pagado, pero también el más exigente, con jornadas que superan con facilidad las 12 horas.

Y es que aunque el sueldo suene muy bien para muchos, Pedro reflexiona sobre si "realmente merecen estos sueldos que dejes tu vida, tu salud y tu tiempo en ellos", dejando a sus compañeros pensando sobre el oficio.