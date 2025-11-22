Confirmado por la Ley: "Si recibes la ayuda para mayores de 52 años, esta cotiza 1.752€ al mes para tu futura pensión"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros. Europa Press

A pesar de que este año se anunció que las pensiones sufrían una nueva subida: 2,8% para contributivas, 6% para las mínimas y 9% para las no contributivas; el alto coste de vida en España provoca que muchos jubilados busquen incrementar su nómina.

De ese modo, es importante entender que la cuantía de la pensión se calcula según los años cotizados y la base de cotización. No obstante, hay diferentes maneras y 'trucos' de poder alcanzar una cotización mayor para la jubilación.

Así, el abogado laboralista y experto en pensiones, Ignacio Solsona explicó algunas de estas a través de su perfil de YouTube (@Laborateca).

Mejorar la pensión

El sistema de pensiones en España funciona bajo un modelo de reparto, en el que las aportaciones de los trabajadores en activo se destinan a financiar las pensiones de quienes ya se han jubilado.

De esta manera, cada generación de contribuyentes se convierte en la principal fuente de financiación para garantizar el pago de las pensiones actuales.

El acceso a la jubilación está sujeto a la edad y a los años de cotización. Para percibir la pensión completa, es necesario haber acumulado un mínimo de años cotizados, cifra que aumenta progresivamente con las reformas del sistema.

Esto tiene como objetivo asegurar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento de la población.

Asimismo, la cuantía de la pensión depende de las cotizaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral y de la base reguladora, calculada a partir de los ingresos declarados durante los últimos años de trabajo.

De esta manera, quienes han cotizado durante más años y con salarios más altos reciben pensiones más elevadas, mientras que los trabajadores con historiales de cotización más irregulares obtienen prestaciones menores.

Por eso, el primer consejo que ofreció el abogado Solsona fue prestar atención a las cotizaciones: "Es importante que cuando se tiene la oportunidad, mejorar las cotizaciones a la Seguridad Social".

"Esto puede hacerse si uno tiene oportunidad de cambiar de empleo y cotizar más, incluso estar en situación de pluriactividad", aseguraba el letrado. "Algunos tienen la oportunidad de crear un pequeño negocio como autónomos, eso da ingresos o rendimientos".

De esta forma, contar con dos fuentes de ingresos es una estrategia útil para aumentar la cotización. "Si se dan de alta como autónomos, la pluriactividad es positiva porque aporta más a las bases de cotización que, en el futuro, mejorarán la pensión por jubilación", afirmaba.

Sin embargo, no solo trabajando más se puede conseguir una mejor pensión, sino también aprovechando ciertos derechos para quienes no puedan trabajar.

"El subsidio para mayores de 52 años cotiza generosamente", indicaba Solsona. "Este año está cotizando 1.752 euros mensuales para la futura pensión por jubilación".

Este subsidio, recogido en el Real Decreto-ley 2/2024 y la Ley General de la Seguridad Social, está destinado a desempleados de larga duración mayores de 52 años.

Su objetivo es garantizar tanto ingresos como cotización hasta que se alcance la edad legal para acceder a la pensión.

Además, existen otros derechos que benefician a la cotización. Por ejemplo, las personas que trabajan pero deben dejar temporalmente su empleo para cuidar a un familiar dependiente pueden solicitar una excedencia por cuidado de familiares.

Durante los tres primeros años de esta excedencia, la cotización se realiza al 100%. Incluso el cuidado de un familiar puede considerarse como período cotizado.

"Si no estás trabajando y ese familiar tiene reconocido un grado de dependencia, tiene la oportunidad de darse de alta como cuidador no profesional y cotizar por la base de cotización mínima del año, en este caso 1.300 euros", contaba el abogado.

Esto permite que quienes cuidan de familiares dependientes sigan acumulando derechos para su futura pensión, aunque no estén trabajando por cuenta propia o ajena.

O en el caso de que la dependencia sea moderada, la cotización se realiza al 50%. "Con este convenio se consigue sumar no solo una base económica sino tiempo de cotización a la vida laboral, lo cual va a mejorar nuestra futura pensión de jubilación", apuntaba.