Un albañil español no se cree lo que gana un fontanero en Noruega: “Unos 4.100€ al mes menos un 30% de impuestos”

Las claves nuevo Generado con IA Pablo González, un albañil español, relata su experiencia trabajando en el sector de la construcción en Noruega, país con gran desarrollo en infraestructuras y alta demanda laboral. Los salarios brutos en Noruega para trabajadores de obra como fontaneros, pintores o gruistas oscilan entre 3.600 y 4.400 euros mensuales, mientras que puestos intermedios como arquitectos o ingenieros alcanzan los 6.000-6.400 euros. A estos sueldos se les descuenta aproximadamente un 30% en impuestos, y la jornada laboral habitual es de unos 37,5 horas semanales, con horarios de 8:00 a 16:00 y pagos extra por horas adicionales. Algunas obras en ingeniería civil permiten trabajar de lunes a jueves para facilitar los desplazamientos a zonas remotas y fines de semana largos.

Vendimiadores para coger la uva en Francia. O albañiles de la construcción para trabajar en países del Norte de Europa como Noruega. Estas son algunas alternativas para españoles que quieren trabajar en otros países.

Uno de ellos es Pablo González. En su caso, decidió dar el salto en el año 2011 a uno de los países del norte de Europa: Noruega. Se trata de una de las 30 primeras economías del mundo con un PIB per cápita que está en el top 10.

“El sector de la construcción funciona muy bien en este país”, relata este español en un vídeo en YouTube. Son unas 250.000 personas las que trabajan en el mismo. Hablamos de alrededor del 8% de la masa laboral del país.

El sueldo de un fontanero

Pablo González lleva más de una década en Noruega. Y desde que llegó ha observado un gran desarrollo en todo lo que se refiere a infraestructuras. No solo habla de carreteras o ferrocarriles, también del mercado de la vivienda.

Este último se ha desarrollado por la natalidad en el país nórdico, así como por la llegada de migrantes. Una situación, en este caso, muy pareja a lo que está sucediendo en la actualidad en España.

Pero poniendo el foco en lo que es la construcción en sí, vamos a contar a continuación, de la mano de Pablo González, cuáles son los salarios en Noruega.

Así, hace una selección por categorías. Empezando por el grueso que conforman los trabajadores de obra, ahí podemos incluir a fontaneros, pintores o gruistas.

En el caso de los pintores, el sueldo viene a estar en unos 3.600 euros brutos al mes. Si ponemos el foco en los fontaneros, hablamos de unos 4.100 euros. Y los gruistas vienen a cobrar unos 4.400 euros.

Esta última cantidad también se puede cobrar en otros puestos como conductores de maquinaria pesada.

Si nos centramos en los puestos intermedios (arquitectos, jefes de proyecto, ingenieros...), el salario oscila entre los 6.000 y los 6.400 euros.

¿Y cuál sería la cantidad neta? “A esas cantidades hay que restarles más o menos un 30% de impuestos”, aclara.

Respecto a los horarios, especifica que varía dependiendo del tipo de proyecto que sea. No es lo mismo edificación que obra civil.

“Para dar unas pautas generales, y si se trabaja de lunes a viernes, se trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde”, indica. Pero matiza que “puede haber diferentes turnos”.

En total, unas “37 horas y media semanales más o menos, más todas las horas extra que se tengan que echar. Están pagadas y, por norma general, muy por encima de lo que se paga por una hora normal”.

Además, apunta a que también se puede trabajar de lunes a jueves. “Esto es más propio de ingeniería civil, de carreteras, de puertos, de autopistas o de vías de tren porque muchas veces estas obras están en localizaciones más remotas y la gente necesita fines de semana más largos para poder volver a casa”.