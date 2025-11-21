Felipe Reuse desvela el giro del mercado inmobiliario: “Está colocando un gran número de viviendas de segunda mano”

Las claves nuevo Generado con IA El precio de la vivienda de segunda mano en España aumentó un 15,7% interanual en octubre, según datos de Idealista. La generación 'silver', compuesta por mayores de 65 años, está impulsando el mercado al vender viviendas grandes y buscar otras más pequeñas y adaptadas a su estilo de vida. Se observa un auge de viviendas adaptadas para mayores ('senior living'), con 4.000 unidades actualmente y una previsión de duplicarse hasta 8.000 en 2030. Este cambio está provocando una reordenación del parque residencial, ya que los mayores priorizan viviendas con menos mantenimiento, gastos reducidos y mejores servicios comunitarios.

El precio de la vivienda sigue con su particular cuesta arriba. Así queda reflejado en diferentes portales inmobiliarios como Idealista. Según sus datos, la vivienda de segunda mano aumentó en octubre un 15,7% interanual.

“El mercado de la vivienda en España está encarando un profundo cambio estructural. Una transformación lenta y silenciosa pero trascendental”, afirma Felipe Reuse, director general de la inmobiliaria de lujo Property Partners en España.

¿Y quiénes son los ‘culpables’? La generación ‘silver’, es decir, los mayores de 65 años. Hablamos de un colectivo formado por 10,7 millones de personas, una quinta parte de la población española.

“Agitando el mercado”

Desde el punto de vista de Reuse, los mayores de 65 años están “agitando el mercado” desde una doble vertiente. Por un lado, está colocando en el mercado un alto número de viviendas de segunda mano que está provocando una reordenación del parque residencial convencional.

Así, muchos mayores que vivían en grandes viviendas han visto cómo sus hijos se han independizado y han aumentado los costes de mantenimiento. Por eso, han decidido vender su vivienda y adquirir otra más pequeña, en entornos más tranquilos, más sencilla de mantener y más adaptada a su estilo de vida.

Por otro lado, se está desarrollando un auge de nuevas viviendas adaptadas al estilo de vida de los mayores, con servicios, accesibilidad, comunidad y ubicación idónea.

Es lo que se conoce como ‘senior living’. Ya hay unas 4.000 viviendas de este tipo y, para 2030, se estima que sean 8.000 unidades.

«Estos dos factores reflejan que los mayores de 65 años ya no quieren únicamente vivir en su casa hasta el final de sus días sino hacerlo en una vivienda más adaptada a sus características y a su nueva etapa vital”, afirma Felipe Reuse.

Y matiza: “Una casa con menos mantenimiento, menos gastos, con más vida en comunidad, mejor ubicación y servicios diseñados específicamente para ellos”.