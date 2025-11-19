Ya es oficial: esto es lo que debes hacer para compartir la lotería por WhatsApp y pagar por Bizum sin sustos

Las claves nuevo Generado con IA Para compartir décimos de Lotería de Navidad por WhatsApp y pagar por Bizum de forma segura, es esencial especificar en el concepto del pago el número del décimo y la cantidad aportada. Se recomienda acordar por escrito las condiciones de participación, incluyendo nombres, cantidades, número de décimo, fecha de pago y fecha límite para las aportaciones. Es importante guardar comprobantes digitales y enviarlos a todos los participantes, así como verificar cuidadosamente el número del destinatario antes de hacer transferencias. Se aconseja utilizar funciones como 'Pedir dinero' o 'Dividir un gasto' en las apps de pago y rechazar solicitudes de dinero inesperadas o de contactos desconocidos.

Los tiempos cambian que es una barbaridad. Antes, para compartir un décimo de la Lotería de Navidad, se hacían fotocopias. Ahora, una imagen por WhatsApp es el método más usado. Además, en vez de pagar en efectivo o por transferencia, se usa Bizum.

Para que una vez realizado el sorteo no haya problemas, en el caso de que el número haya sido agraciado con algunos de los premios, es conveniente haber hecho las cosas bien.

Por eso SPC, una compañía de electrónica de consumo, ha elaborado una serie de puntos para compartir el décimo y realizar los pagos de dicha lotería de manera segura y trazable.

Datos clave

El primer punto que hay que tener en cuenta es que hay que especificar siempre en el concepto del pago los datos clave. Es decir, escribir el número del décimo y la cantidad que se aporta para que el Bizum no sea solo un movimiento más en el historial.

Asimismo, hay que acordar las condiciones de participación por escrito. En este caso, y además del pago digital, firmar un pequeño documento o contrato informal que recoja datos básicos es importante.

Dicho documento debe incluir el nombre de cada participante, cantidad abonada, número de décimo, fecha de pago y una fecha límite para realizar la aportación.

El tercer punto es guardar el comprobante digital. “Realizar una captura de pantalla del justificante y enviarlo por WhatsApp a todos los que comparten ese mismo número es fundamental”, subrayan desde SPC.

De esta forma se tendrá constancia de que todos los integrantes tengan constancia del acuerdo evitando discusiones o malentendidos.

También es significativo el hecho de verificar el número del destinatario antes de confirmar el envío en las apps de pago instantáneo. “Un solo dígito mal escrito puede hacer que transfieras el dinero a la persona equivocada, y es una operación que ya no tiene vuelta atrás”, remarcan desde la compañía.

Igual de importante es hacer las operaciones desde un entorno seguro: no todas las conexiones son igual de fiables, las redes WiFi públicas son más vulnerables. Por eso, y a la hora de pagar o enviar dinero, usar la red móvil propia o una conexión privada es fundamental.

Asimismo, mantener las apps bancarias actualizadas permite corregir vulnerabilidades y activar la verificación en dos pasos o biométrica blindará la operación contra los ciberdelincuentes.

“Pedir dinero”

Desde SPC también apuntan a que hay que reclamar el pago con la opción ‘Pedir dinero’ o ‘Dividir un gasto’.

“Para todos aquellos que compartan décimo y suerte, precisamente una de las grandes ventajas de las apps de pago instantáneo es la opción de poder reclamar directamente el pago a cada participante”, indican desde la firma.

Y añaden que hay dos opciones: solicitar el dinero a cada uno de los responsables del reparto con la función ‘Pedir dinero’; o usar la opción ‘Dividir un gasto’ para que la aplicación solicite a cada participante su parte automáticamente.

Por último, indican que hay que rechazar las solicitudes no esperadas o de contactos desconocidos. Por ello, es imprescindible “verificar siempre antes la identidad de la persona detrás de ese número que te está solicitando dinero antes de aceptar”.