José, despedido de su empresa después de 23 años por irse de viaje: “Llevaba 2 años de baja por ansiedad y depresión”

José llevaba 23 años trabajando en la misma empresa, sin embargo, tuvo que darse de baja por ansiedad y posteriormente por depresión, con lo cual dicha ausencia se prolongó por dos años.

Sin embargo, mientras estaba en dicha baja médica hizo un viaje a Albania con su familia, en teoría recomendado por el médico, y la empresa al verlo en las redes sociales decidió despedirlo.

La situación no quedó allí y llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia. Así, lo contó la mujer de José, Inés Pradas, a través de un vídeo de su red social TikTok (@descubriendooficial).

"La psiquiatra lo recomendó"

"A mi marido lo han tirado de su empresa después de 23 años estando de baja", comenzó directamente Pradas. Tras esta introducción calificó este suceso como una experiencia personal "sobre la justicia laboral y la salud mental".

La esposa del afectado relató que José llevaba 2 años de baja porque "lo que empezó por ansiedad, al final derivó en una depresión".

"Durante ese período hemos pasado por muchas etapas que, evidentemente, en redes sociales no se han mostrado", continuó Pradas. No obstante, en mayo de 2024 decidieron organizar un viaje a Albania.

En ese momento, la situación tomó el rumbo equivocado, "se ve que alguien de la empresa vio mis redes sociales y vio a José de viaje" y a partir de ello tomaron la decisión de despedirlo.

"Nos enteramos porque en junio recibió la nómina con un poco más de dinero de lo habitual y mandamos un email a recursos humanos para que nos dijeran a qué se debía ese pequeño aumento de sueldo y nos dijeron que era porque había sido despedido", explicó Pradas.

El argumento de la empresa para justificar el despido fue que habían visto imágenes del viaje y que lo despedían "sin más motivo".

La esposa del afectado argumentó que "la psiquiatra le recomendó que viajara, que saliera, que retomara su vida habitual...".

Además, agregó que "tomó todos los medicamentos, fue a todas las consultas médicas, tanto de la mutua como de la psiquiatra y el médico de la Seguridad Social, absolutamente todo, no falló a nada".

Así, manifestó que el motivo de la baja la empresa no lo sabía porque "ni la Seguridad Social ni la mutua pueden decírtelo por ley de privacidad".

Frente a esta situación, optaron por contactar con un abogado y empezar un proceso legal: "En el primer juicio el juez declaró que el despido era nulo y le tenían que pagar una indemnización además de todos los atrasos y se tenía que reincorporar", expuso.

Esta resolución no dejó satisfecha a la empresa, por lo cual esta recurrió la sentencia y recalcaban que no querían reincorporar al trabajador, ni que fuese nulo el despido.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia se mantuvo con la resolución anterior: "Después de muchos meses, muchas noches sin dormir, muchas lágrimas e incertidumbre, salió la sentencia y el Tribunal Superior de Justicia ha dictaminado despido improcedente", relató Pradas.

Con esto, la esposa del afectado quiso compartir una reflexión de la incómoda situación que vivieron ella y su esposo: "No entiendo cómo una empresa tan grande puede tratar así a una persona", manifestó.

"No solo hemos ganado en el ámbito legal, sino que también hemos logrado visibilizar la salud mental en el ámbito laboral, es fundamental que las empresas entiendan que la salud mental es igual de importante que la física", concluyó Pradas.