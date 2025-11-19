Datos que mejoran vidas: cómo las cifras pueden ayudarnos a combatir la pobreza

La Fundación Microfinanzas BBVA demuestra que la tecnología y la analítica pueden convertirse en herramientas de inclusión y desarrollo, capaces de ofrecer oportunidades a quienes más lo necesitan.

Las claves nuevo Generado con IA El volumen mundial de datos alcanzará los 175 zettabytes en 2025, lo que plantea el reto de transformar esos datos en conocimiento útil para mejorar la vida de las personas. La Fundación Microfinanzas BBVA organiza en Madrid el encuentro 'Datos que mejoran vidas', donde expertos muestran cómo el análisis de datos impulsa proyectos en salud, agricultura y acción social. El Hospital Gregorio Marañón presenta su Centro de Control Asistencial, un referente en medicina predictiva que integra datos de miles de pacientes para anticipar riesgos y mejorar la atención sanitaria. Testimonios de agricultores, ingenieros y emprendedores destacan cómo la digitalización y el análisis de datos optimizan recursos, mejoran la productividad y permiten diseñar productos financieros adaptados a las necesidades reales de las personas.

En 2025, el volumen mundial de datos alcanzará los 175 zettabytes, según estimaciones de la Comisión Europea. Esto supone un aumento de más del 500% en los últimos siete años, una cantidad tan inimaginable de información que la pregunta ya no es cuántos datos generamos, sino cómo los usamos.

En la actualidad, el verdadero valor de los datos reside en su capacidad para convertirse en conocimiento útil, capaz de transformar y mejorar la vida de las personas.

Este es el tema central de Datos que mejoran vidas, un encuentro organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), que reúne hoy en Madrid a expertos en salud, agricultura, tecnología y acción social para mostrar las posibilidades del análisis de datos.

El acto, presidido por S. M. la Reina, busca ofrecer una mirada cercana al uso de la información para impulsar proyectos con propósito a través de la historia de agricultores, emprendedores, ingenieros y profesionales de la salud que aplican los datos en su día a día.

Desde el ámbito sanitario, donde millones de registros clínicos permiten anticipar complicaciones y salvar vidas, hasta el sector agrícola, donde la monitorización avanzada de cultivos mejora la productividad y reduce el desperdicio o el mundo de las microfinanzas, donde la información permite detectar carencias y optimizar los recursos.

A lo largo de la jornada, profesionales del Hospital Universitario Gregorio Marañón explicarán cómo funciona su Centro de Control Asistencial, un “cerebro digital” capaz de integrar datos de miles de pacientes para identificar riesgos de manera temprana y mejorar la atención. Su experiencia se ha convertido en un referente europeo en medicina predictiva y gestión hospitalaria.

El evento también contará con el testimonio de Belén Cavestany, agricultora ecológica extremeña, y Pablo Morán, ingeniero y fundador de Agrodato. Ambos mostrarán cómo la digitalización del campo permite optimizar recursos, ahorrar agua, reducir las pérdidas poscosecha y mejorar la calidad de los alimentos que llegan a los consumidores.

También representantes de la Fundación Microfinanzas BBVA explicarán cómo funciona la recogida y el análisis de datos sobre sus emprendedores en América Latina.

Sus más de 4.000 asesores visitan cada día hogares y negocios incluso en zonas selváticas para comprender de primera mano las necesidades reales de las personas y diseñar productos financieros y formativos que les permitan progresar.

Durante el encuentro intervendrán emprendedores como Elix Orozco, de Colombia, que compartirá cómo la educación financiera y el acceso a herramientas digitales proporcionadas por la FMBBVA le permitieron transformar una actividad informal en su hogar un negocio de peluquería estable y en crecimiento.

Si quieres conocer estas historias en primera persona, puedes ver aquí el streaming completo del evento.