César, propietario de una granja con 250.000 gallinas, advierte sobre la gripe aviar: "Va a durar, no se va a acabar en un mes"

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno español ha decretado el confinamiento de todas las aves de corral al aire libre para frenar la propagación de la gripe aviar, tras la pérdida de entre 2,5 y 2,7 millones de gallinas. El brote de gripe aviar ha provocado un aumento del 22% en el precio de los huevos en un año, superando los 3,10 euros la docena, y también ha encarecido el pollo. César Redondo, propietario de una granja con 175.000 gallinas en Ávila, advierte que la situación se prolongará y critica la tardanza del Gobierno en tomar medidas. Hasta 8 millones de gallinas no pueden comercializar sus huevos por el virus, y se han sacrificado también 300.000 pollos en focos localizados, lo que agrava la escasez y el alza de precios.

El Gobierno español ha decretado recientemente el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España ante el riesgo de que se propague la gripe aviar. Además, desde el inicio de la temporada del virus, se han perdido entre 2,5 y 2,7 millones de gallinas en el país.

La consecuencia inmediata es un aumento muy agresivo de los precios de los huevos -también propiciado por la inflación-, que se han disparado un 22% con respecto a hace un año, situando la docena por encima de los 3,10 euros, según El Español-Invertia.

Así, César Redondo, dueño de una granja en Ávila con 175.000 gallinas -250.000 si se cuentan las afiliadas- ha advertido de que la influenza aviar va a ser un problema de difícil resolución: "Va a durar bastante, no se va a acabar en un mes", ha explicado en el Programa de Ana Rosa.

El Gobierno reaccionó tarde

Expone que en esta temporada "se ha adelantado la gripe aviar porque la temporada suele ser de enero a abril" y ha subrayado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas, ha tardado más de lo que debería en establecer el confinamiento de las aves.

De hecho, dice que la mayoría de granjeros ya habían tomado la decisión de confinar a sus gallinas. "Si no lo hubiéramos hecho, la situación hubiera sido gravísima, habría sufrido pérdidas de 30 millones de euros. La gripe empezó hace un mes y medio, imagínate que las hubiéramos dejado fuera", manifiesta.

En España, dice Redondo, hay 8 millones de gallinas cuyos huevos no se pueden comercializar por los efectos del virus, además de las 2,5 millones que han sido matadas por este motivo hasta la fecha.

Asimismo, asegura que cuando se produce un brote, las aves que están a "2 km a la redonda también se sacrifican". Por lo tanto, esta situación provoca una escasez de oferta de huevos que ha propiciado un gran aumento de precio que asciende a casi 50 céntimos más de media.

El pollo, también afectado

El aumento del precio del pollo, situándose en 2,37 euros el kilo, es de un 4% respecto al mismo periodo de 2024. Así, uno de los alimentos más económicos amenaza con dejar de ser accesible para las familias, sobre todo si la gripe aviar sigue avanzando.

"El pollo también ha sido afectado por la gripe, ya que ha habido un foco en el límite entre Valladolid y Ávila y ha habido que sacrificar 300.000 pollos. Es la proteína más barata, la del huevo y el pollo, entonces, cuando hay mucha demanda y poca oferta, el precio sube; aunque sigue siendo el alimento más barato", recuerda el granjero.