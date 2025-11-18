Yessi, empleada del hogar decepcionada con su trabajo en España: "Sólo me pagan 850 euros al mes"

Cambio importante en el gremio de las empleadas del hogar. Desde el 14 de noviembre, los empleadores que cuenten con personal doméstico deberán haber realizado una evaluación de riesgos laborales en sus casas, tal y como establece el Real Decreto aprobado por el Gobierno en 2024.

El objetivo de esta medida es proteger a las empleadas del hogar al mismo nivel que el resto de profesionales que trabajan en empresas. La consecuencia de incumplir esta normativa es grave: multas de hasta 49.200 euros con agravantes y de hasta 2.450 euros sin ellos.

De este modo, una empleada del hogar hondureña que trabaja en España, aunque no ha mencionado ningún problema relacionado con los riesgos laborales en la vivienda donde trabaja, ha criticado sus condiciones salariales. "Sólo me pagan 850 euros al mes", protesta Yessi.

Disputa con su jefa

En cambio, su jefa argumenta que, como la empleada reside en el hogar y no tiene que asumir el coste de ninguna factura, no le paga el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que asciende a 1.184 euros brutos mensuales en España.

"Mi jefa me ha dicho que no me puede aumentar el sueldo porque aquí no pago nada y que, por esa razón, debería estar agradecida ya que lo tengo todo en su casa; a lo que yo le dije que necesito que me pague mi salario mínimo", dice la trabajadora.

En cambio, ella se siente de todo menos agradecida. Además, señala que su jornada laboral es excesivamente larga y que su empleadora no respeta sus derechos laborales.

"Me tiene aquí como una esclava porque yo entro el domingo a las 8 de la mañana y salgo los sábados a las 5 de la tarde, y eso no es justo", reclama Yessi en su cuenta de TikTok, donde es habitual que refleje las reivindicaciones y las penurias que tienen que vivir las empleadas del hogar, aunque no menciona preocupaciones expresas sobre los riesgos laborales.

España contaba a finales de 2024 con 360.000 empleados del hogar dados de alta en la Seguridad Social, de los que la mayoría, el 95%, son mujeres.

No obstante, la cifra se ha reducido en los últimos años, ya que en 2019 había más de 400.000 afiliadas al sistema especial de empleadas del hogar, y ha bajado progresivamente en el último lustro, ya sea porque se han trasladado a otro tipo de profesiones o por la siempre presente economía sumergida.