Pau Antó, inversor inmobiliario.

Pau Antó desvela la ‘Fórmula 3-2-1’ para alquilar habitaciones: “Puedes sacar un beneficio superior a la vivienda”

El inversor inmobiliario pone sobre la mesa una serie de puntos para poder arrendar la vivienda a varias personas a la vez.

Seguridad y alta rentabilidad. Estos son los dos principios que buscan aquellas personas que quieren invertir en vivienda. Y Pau Antó tiene muy claro cuáles son los pasos que hay que dar para conseguirlo.

En concreto, suele utilizar cuatro estrategias bien definidas. Y una de ellas está orientada al alquiler de habitaciones.

“Si tu piso cumple la 'Fórmula 3-2-1' y pasa el ‘Test de los 15 minutos’, puede ser el tipo de piso que estás buscando para poder alquilar por habitaciones y sacar un beneficio superior”, afirma Antó en su propio canal de YouTube.

‘Fórmula 3.2.1’

¿Qué es la ‘Fórmula 3-2-1’ en la que tanto confía Pau Antó? Se trata del alquiler de habitaciones. Pero con unas características determinadas. “Es una fórmula que te va a maximizar los ingresos, pero mantiene a todo el mundo feliz”, subraya el inversor inmobiliario.

¿En qué consiste? Desvelemos uno a uno los números. El tres hace referencia a que, como mínimo, tenga tres habitaciones.

Bloque de pisos en venta y el inversor inmobiliario Pau Antó.

“Con dos habitaciones los inquilinos se van a conocer mucho. Con tres o más habitaciones, este modelo va a tener sentido y estarás diversificando tus ingresos teniendo a tres o más inquilinos”, apunta Pau Antó.

El dos, por su parte, se refiere a que, como mínimo, debe tener dos baños. “Especialmente cuando superamos las cuatro o las cinco habitaciones, la comodidad es importante para evitar la rotación”, indica.

Montaje de Marc con una pareja en una agencia inmobiliaria en una imagen creada con IA.

Y, el uno, a que posea al menos una zona común. “Que puede ser más grande o más pequeña en función de la vivienda. Muchas veces puede ser dentro de la misma cocina”.

Antó hace la siguiente matización: “El salón, si es grande, se puede destinar a convertirlo en una habitación, pero debe haber un pequeño espacio común, que puede ser la misma cocina, para que puedan hablar, comentar o comer”, sostiene.

‘Test de los 15 minutos’

Dicho test hace referencia a un aspecto que el experto considera muy relevante: la ubicación. ¿En qué consiste?

  • Que esté a 15 minutos al centro en transporte público o al principal punto de atención (como una universidad). “La gente que alquila esta habitación suele ser joven y necesita moverse con transporte público. Si tardas una hora en llegar a tu universidad, lo van a descartar”, puntualiza.

  • Que esté a 15 minutos caminando de cosas básicas del día a día. “Como por ejemplo, supermercados, farmacias, un banco. Si tienes que coger transporte para comprar leche o pan, probablemente elijan otro piso”, sostiene.

Resumiendo, y según Pau Antó, si el piso cumple estos dos requisitos, “puede ser el tipo de piso que estás buscando para poder alquilar por habitaciones y sacar un beneficio superior.