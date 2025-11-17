Pau Antó desvela la ‘Fórmula 3-2-1’ para alquilar habitaciones: “Puedes sacar un beneficio superior a la vivienda”

Seguridad y alta rentabilidad. Estos son los dos principios que buscan aquellas personas que quieren invertir en vivienda. Y Pau Antó tiene muy claro cuáles son los pasos que hay que dar para conseguirlo.

En concreto, suele utilizar cuatro estrategias bien definidas. Y una de ellas está orientada al alquiler de habitaciones.

“Si tu piso cumple la 'Fórmula 3-2-1' y pasa el ‘Test de los 15 minutos’, puede ser el tipo de piso que estás buscando para poder alquilar por habitaciones y sacar un beneficio superior”, afirma Antó en su propio canal de YouTube.

‘Fórmula 3.2.1’

¿Qué es la ‘Fórmula 3-2-1’ en la que tanto confía Pau Antó? Se trata del alquiler de habitaciones. Pero con unas características determinadas. “Es una fórmula que te va a maximizar los ingresos, pero mantiene a todo el mundo feliz”, subraya el inversor inmobiliario.

¿En qué consiste? Desvelemos uno a uno los números. El tres hace referencia a que, como mínimo, tenga tres habitaciones.

“Con dos habitaciones los inquilinos se van a conocer mucho. Con tres o más habitaciones, este modelo va a tener sentido y estarás diversificando tus ingresos teniendo a tres o más inquilinos”, apunta Pau Antó.

El dos, por su parte, se refiere a que, como mínimo, debe tener dos baños. “Especialmente cuando superamos las cuatro o las cinco habitaciones, la comodidad es importante para evitar la rotación”, indica.

Y, el uno, a que posea al menos una zona común. “Que puede ser más grande o más pequeña en función de la vivienda. Muchas veces puede ser dentro de la misma cocina”.

Antó hace la siguiente matización: “El salón, si es grande, se puede destinar a convertirlo en una habitación, pero debe haber un pequeño espacio común, que puede ser la misma cocina, para que puedan hablar, comentar o comer”, sostiene.

‘Test de los 15 minutos’

Dicho test hace referencia a un aspecto que el experto considera muy relevante: la ubicación. ¿En qué consiste?

Que esté a 15 minutos al centro en transporte público o al principal punto de atención (como una universidad). “La gente que alquila esta habitación suele ser joven y necesita moverse con transporte público. Si tardas una hora en llegar a tu universidad, lo van a descartar”, puntualiza.





Que esté a 15 minutos caminando de cosas básicas del día a día. "Como por ejemplo, supermercados, farmacias, un banco. Si tienes que coger transporte para comprar leche o pan, probablemente elijan otro piso", sostiene.

Resumiendo, y según Pau Antó, si el piso cumple estos dos requisitos, “puede ser el tipo de piso que estás buscando para poder alquilar por habitaciones y sacar un beneficio superior.