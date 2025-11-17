Javier, joven español en Nueva York: "Comparto piso y pagamos de alquiler 2.800 euros al mes, sin incluir luz ni agua"

Montaje con dos imágenes de Javier en su piso en Nueva York. YouTube

"Quiero despertarme en esa ciudad que nunca duerme", decía Frank Sinatra en su canción New York, New York. Nueva York se ha convertido en la ciudad de las oportunidades y por ello se ha convertido en el destino soñado de muchos.

Así, como toda gran ciudad, Nueva York afronta una grave crisis inmobiliaria que ha provocado que los precios del alquiler alcancen cifras incontrolables.

De hecho, un joven español llamado Javier compartió su experiencia residiendo en el barrio de Manhattan (Nueva York), revelando el gran costo que tiene vivir a tan solo 5 minutos de Central Park.

El sueño americano

Nueva York sigue siendo uno de los grandes polos de atracción para los jóvenes de todo el mundo.

La ciudad ofrece oportunidades laborales, culturales y educativas únicas, especialmente en sectores como las finanzas, la moda, la tecnología o las artes.

Su dinamismo, red de contactos y la promesa de una vida vibrante hacen que miles de jóvenes profesionales y estudiantes decidan mudarse allí cada año, a pesar de las dificultades que implica adaptarse a su ritmo y nivel de vida.

Sin embargo, el principal obstáculo para muchos es el altísimo coste de la vivienda.

Los alquileres en Nueva York se encuentran entre los más caros del planeta: vivir en Manhattan o Brooklyn puede superar fácilmente los 3.000 dólares mensuales por un apartamento pequeño, mientras que incluso en barrios más alejados los precios siguen siendo elevados.

Esa es justo la realidad de Javier y Fernando, dos jóvenes que viven en Upper West Side en el barrio de Manhattan y que mostraron su apartamento en el canal de YouTube de Paul Clavero (@HiClavero).

"Aquí vivimos nosotros. La zona está muy bien. Es Upper West Side, está a 5-10 minutos de Central Park, pero claro hay que vivir en un piso pequeño", aseguraba Javier mientras mostraba su salón-cocina.

El joven enseñaba su patio interior, "durante el día no entra mucha luz", afirmaba. Su baño tampoco destacaba precisamente por su tamaño: "Es pequeñito. Ducha, retrete y grifo. Podría ser peor".

Por su parte, Fernando indicaba cómo su cocina funcionaba aunque fuese un tanto antigua, demostrando su funcionamiento a gas. "Lo malo es que para cortar y todo eso tenemos que usar la mesa que compramos", apuntaba Javier.

Debido a su pequeño tamaño, la cocina se limitaba a ser cuatro hornillas y un grifo, a la vez que compartía espacio con el salón.

"Teníamos pensado poner un mueble para separar la cocina del salón pero no hay mucho espacio para separar demasiado", señalaba Javier.

En el caso de su habitación, el joven presentaba su "cama queen size" y su proyector con el que aprovecha su pared para disfrutar de ver películas o series.

"Luego por aquí el edificio son dos juntos, entonces el concierge se comparte así que hay un business center, hay un gimnasio abajo. Aquí si que entra más luz", contaba Javier enseñando su ventana. "El business center y el gimnasio vienen incluidos, eso está bien".

Mientras enseñaba el resto de su habitación, el joven puntualizó cómo la vivienda estaba pintada cuando llegaron, pero se dieron cuenta de un pequeño fallo por parte del equipo de pintura.

"Lo pintaron mal", constataba. "Los agujeros para el Wifi estaban pintados. Pintaron todo sin importarle los agujeros de la electricidad ni nada así que tuvimos que arreglarlo".

En relación al tamaño de la vivienda, ni Javier ni Fernando estaban seguros dado que en el contrato no venía incluido. No obstante, para dar una estimación fueron claros: "Serán 30 y algo metros cuadrados. No lo sabemos exactamente".

¿El precio por una vivienda de dos habitaciones, un baño y un salón-cocina a 5 minutos de Central Park? "El piso en total sin contar los servicios como luz, agua, gas... son 3.300 dólares (2.848,76 euros) mensuales. Los servicios son aparte", puntualizaba Javier.