Manuel Hernández Vilches, abogado, explica qué conviene más al heredar: 200.000 euros o un piso del mismo valor

Los asuntos relacionados con herencias acostumbran a generar muchas preguntas, entre ellas la de saber si, a la hora de heredar, es mejor recibir dinero o un piso por el mismo importe, una cuestión a la que responden los expertos de Vilches Abogados (@vilchesabogados).

Los expertos han hablado en La Roca de LaSexta, acerca de si es mejor heredar 200.000 euros en el banco o recibir un inmueble de dicho valor, destacando que, aunque pueda parecer que este último es más rentable al poder revalorizarse o generar ingresos por alquiler, hay que tener en cuenta los impuestos.

En este sentido, recalcan que hay que tener en cuenta las bonificaciones fiscales, lo que hace que en muchos de los casos no haya una gran diferencia como pueda parecer a la hora de recibir este tipo de herencia.

¿Qué conviene más heredar: dinero o un piso?

Al ser preguntados en el programa sobre si es mejor para quien hereda recibir 200.000 euros en una cuenta corriente o un piso valorado en 200.000 euros, y las ventajas que puede haber en alguno de los dos casos, Manuel Hernández Vilches ha dado su respuesta como experto.

El abogado comenzó recordando que, si eres hijo único, heredar resulta mucho más sencillo, al no ser necesario acudir al notario ni realizar un cuaderno particional, ya que no hay nada que repartir.

En estos casos es suficiente con que un abogado prepare el documento necesario para presentarlo en Hacienda y ya estará listo el proceso. Explica que se trata de la herencia más simple que existe.

Ahora bien, hablando de este caso en particular, destaca que, en aquellos casos en los que no haya conflictos familiares con respecto a la herencia, el piso puede ser más rentable a largo plazo, ya que su valor puede aumentar con el paso del tiempo o generar ingresos si se alquila.

Sin embargo, considera que hay un detalle importante a tener en cuenta, y es que, si se hereda el dinero en efectivo, se puede utilizar para pagar los impuestos de sucesiones directamente. En cambio, si se hereda solo el inmueble, habrá que tener ahorros para abonar dichos impuestos, al no poder pagarlos con la vivienda.

Para concluir, Manuel Hernández Vilches explica que aquellos que sean hijos únicos, apenas pagarán impuestos por una herencia de ese importe gracias a las bonificaciones y exenciones fiscales. Además, recuerda que el dinero ofrece una liquidez inmediata, mientras que el piso puede ser una mejor inversión a medio y largo plazo.

Por lo tanto, en este tipo de situaciones, sería más conveniente una u otra opción en función de la situación de cada uno y su intención con respecto al inmueble, así como de acuerdo a su situación económica de cara al pago de los impuestos correspondientes.

Donar, vender o heredar una vivienda

Una de las preguntas más recurrentes entre muchos padres es saber si es mejor donar la vivienda o hacer una compraventa. Hay que tener en cuenta que todas estas operaciones poseen distintos tipos de impuestos que dependen del nivel de renta y la ubicación.

Es por ello por lo que para poder responder a esta pregunta se deben analizar numerosas variables, como el precio de la vivienda, el lugar de residencia o los impuestos a pagar en cada caso, con base a los cuales será posible tomar una mejor decisión.

En el caso de donación, los padres tendrán que conocer el valor de la herencia mediante una tasación oficial. Una vez conocido, habrá que liquidar en el Impuesto de la Renta (IRPF) la correspondiente ganancia patrimonial, como sucede en una compraventa.

Se debe hacer de esta forma porque las donaciones se tributan dentro de la declaración de la renta y es la persona que dona la vivienda la que debe liquidarlo. No obstante, hay que tener en cuenta que la cuantía del IRPF es personal y, a priori, no se puede calcular, pues dependerá del total de rentas recibidas y de la ganancia patrimonial procedente de la donación.

Por su parte, los hijos, que en este caso reciben la donación, tendrán que enfrentar el pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, encargado de gravar los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas, como es el caso de donación de inmuebles.

La base imponible la determina la Administración pública de la provincia donde esté ubicado el inmueble. Las cifras de impuestos pueden variar por diferentes causas, como si el beneficio tiene algún porcentaje de discapacidad, según parentesco, víctimas de violencia de género…

Teniendo en cuenta todo lo anterior, cuando se produce una donación habrá que estudiar cada caso, ya que cada situación es única.

En el caso de la compraventa entre padres e hijos, puede ser una buena alternativa frente a esperar hasta heredarla o transmitirla en vida a través de una donación. Ofrece cierta flexibilidad, ya que los padres podrán transmitir cierto patrimonio a un hijo, pero no a otro.

No obstante, es importante saber que no se puede realizar una donación en cubierta. Asimismo, hay que tener en cuenta que lo que se regala a los hijos es solo de ellos, pero lo que compran ellos dentro de su matrimonio es ganancial. Por lo tanto, si se disimula una donación mediante una compraventa, se beneficia al hijo y a su cónyuge.

Finalmente, hay que valorar la posibilidad de la herencia, en la que el heredero debe pagar impuestos como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana y el IRPF.

La donación, la compraventa y la herencia son diferentes modalidades para traspasar una vivienda de una persona a otra, y la más adecuada dependerá de cada caso en particular y el impacto fiscal que pueda suponer en cada caso.