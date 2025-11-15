Josep, dueño de un negocio de compro oro: "Hoy en día es imposible montar un negocio así por menos de 150.000€"

Imagen de Josep y una imagen de stock de un negocio de compro oro. iStock

Tras revalorizarse superando el valor de 4.000 dólares la onza, el oro se ha convertido en un poderoso y codiciado activo en todo el mundo.

Por ello, las famosas tiendas de compro oro están en un gran momento, atrayendo tanto compradores como vendedores en busca de enriquecerse con este material.

De tal manera, son muchos los que se plantean abrir una tienda de esta industria. ¿Quién conoce el negocio mejor que un empresario de este sector? Josep es el dueño de una tienda de Compro Oro en Mallorca y explicó cómo funciona este negocio en YouTube (@Adrian G. Martín).

En busca del oro

En 2025, el precio del oro ha experimentado un notable repunte. Por ejemplo, en España la onza ya se cotiza por encima de los 3.600 euros y el gramo de oro de 24 quilates ronda los 116 euros.

Esta subida se explica por diferentes factores que contribuyen como la inflación persistente, la búsqueda de activos refugio ante la incertidumbre económica global y un entorno geopolítico tenso.

Este alza del oro tiene un impacto directo en el negocio de las tiendas de compraventa de oro, conocidas popularmente como Compro Oro, en España.

Por un lado, al subir la cotización, quienes disponen de joyas o piezas de oro ven una oportunidad de vender para obtener liquidez, lo que puede aumentar la afluencia de clientes a estos comercios.

Por otro lado, también aumenta la competencia, ya que se abren más establecimientos atraídos por la rentabilidad relativa.

Sin embargo, mucho antes de este récord histórico del oro, Josep decidió montar un negocio de comprar oro en Mallorca y a día de hoy goza de gran éxito.

Así, el empresario hizo un análisis del momento que vive el mercado del oro actualmente a la hora de señalar el capital inicial necesario: "Hoy en día por menos de 150.000 euros imposible. O sea, necesitas un capital importante, más por el precio al que está el oro".

"Tú piensa que si uno quiere abrir una tienda, aparte de la infraestructura, todo esto cuesta mucho dinero, pero ahora tú abres y suponiendo que compras unos 250 gramos a la semana, necesitarías un mínimo de 50.000 euros para comprarlo", señalaba.

Por esa razón su consejo para colocar un negocio de este estilo fue clave: prepararse lo máximo posible y comprender el mercado en el que se va a mover.

"Que lo estudie bien, que estudie el mercado, cómo está, la competencia que hay, buscar una localización, ver con qué capital dispone y cuál es su plan de acción", indicaba. "Porque lo vuelvo a decir: si simplemente va a abrir una tienda y esperar a que la gente venga entrando, le puedo garantizar el fracaso".

A lo largo del vídeo, Josep contaba varios factores importantes en el negocio de comprar oro como la carga fiscal que tienen.

"Cada mes, de lo que compro, tengo que adelantar el 4% a Hacienda", apuntaba. "Por ejemplo, el mes pasado que compré unos 400.000 o 500.000 euros en oro, el 4% tuve que dárselo a Hacienda, unos 20.000 euros".

Facturando esas cifras, podría parecer que el oro da una gran rentabilidad pero eso está muy lejos de ser verdad.

"La rentabilidad de un lingote puede estar entre el 2% por término medio", señalaba Josep. "Tiene una rentabilidad muy baja. La media se mueve entre un 2 o un 3%. Digamos que sería la comisión que se cobraría".

Además, también es vital saber llegar a su clientela y a su público, por ello Josep gasta bastante en publicidad con lo que pueda mostrar que su tienda es el hogar para comprar oro en esa zona.

"Mis gastos a final de mes pueden rondar los 25.000 o 30.000 euros en total", confesaba el empresario. "La mitad se va en publicidad, pero porque es una inversión, no un gasto".