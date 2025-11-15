Isabel Preysler (74), sobre cómo se mantiene joven utilizando esta crema desde hace 20 años: "Cuesta 8 euros"

Hay secretos de belleza que trascienden generaciones, rumores que se vuelven leyendas y productos que pasan de las estanterías discretas de una farmacia a los neceseres más exclusivos.

Esta última es, precisamente, lo que ha pasado con esta crema antiedad que se ha convertido en todo un referente en el mundo de la belleza.

Xhekpon es una crema facial con colágeno hidrolizado, centella asiática y aloe vera que muchos definen como el elixir de la juventud que, incluso la propia Isabel Preysler, se dice que nunca deja fuera de su rutina de belleza.

A pesar de que la socialité jamás lo ha confirmado, su asociación con este cosmético ha sido suficiente para convertirlo en superventas. Su promesa es simple, pero irresistible: una piel firme, tersa y radiante por un precio que ronda los 8 euros.

Los expertos coinciden en que su relación calidad-precio es difícil de igualar. Su fórmula multipropósito, su efectividad y su sencillez la han transformado en un básico de tocador. Es una de esas cremas "de farmacia de toda la vida" que ahora redescubre una nueva generación de mujeres que buscan resultados visibles sin gastar una fortuna.

Por qué Xhekpon enamora

Más allá del mito, su fórmula explica gran parte de su éxito. Elaborada por el laboratorio español Vectem, Xhekpon es una crema facial con una composición sencilla, eficaz y dermatológicamente probada.

Entre sus ingredientes estrella destacan:

Colágeno hidrolizado : su versión de bajo peso molecular permite una mejor absorción en la piel, estimulando la producción natural de colágeno y mejorando la elasticidad cutánea.

: su versión de bajo peso molecular permite una mejor absorción en la piel, estimulando la producción natural de colágeno y mejorando la elasticidad cutánea. Centella asiática : conocida como la “planta de la longevidad”, ayuda a regenerar el tejido, calmar irritaciones y suavizar arrugas y cicatrices.

: conocida como la “planta de la longevidad”, ayuda a regenerar el tejido, calmar irritaciones y suavizar arrugas y cicatrices. Aloe vera: hidrata, calma y aporta un efecto inmediato de frescor.

Además, su textura es ligera, de rápida absorción, y deja una sensación de piel sellada, jugosa y elástica sin ser grasa.

Además, es apta tanto para rostro como para cuello y escote, e incluso muchas usuarias la aplican como contorno de ojos para suavizar líneas finas y bolsas.

Fenómeno 'made in Spain'

Xhekpon no es nueva, aunque su popularidad parezca reciente. Desde hace más de una década está presente en las farmacias españolas, pero ha sido la combinación de leyenda y resultados lo que la ha convertido en icono. Mujeres jóvenes buscan en ella un primer cuidado antiedad; las de piel madura, una alternativa accesible y efectiva frente a las cremas de lujo.

Su precio ha contribuido a su éxito meteórico. Expertos en dermocosmética destacan que pocas cremas ofrecen una concentración tan alta de activos tensores por debajo de los 10 euros.

El farmacéutico madrileño Aurelio Montesinos, con décadas de experiencia, confirma que "Xhekpon es una de las cremas más solicitadas por clientas que repiten una y otra vez, convencidas por los resultados visibles desde las primeras aplicaciones".

Beneficios y opiniones

Entre las usuarias que la han convertido en su producto de cabecera, las opiniones coinciden: mejora la textura, hidrata sin engrasar y atenúa arrugas finas.

"Me gusta cómo deja la piel de jugosa, me va genial para piel mixta", cuenta una de las compradoras frecuentes en Amazon, donde el producto acumula una valoración media de 4,2 sobre 5 estrellas.

Estos son algunos de los beneficios más destacados por las expertas y usuarias:

Previene y reduce arrugas y líneas de expresión.

Mejora la firmeza y la elasticidad cutánea.

Hidrata profundamente sin dejar residuos grasos.

Calma rojeces y suaviza irregularidades del tono.

Aporta luminosidad y efecto tensor inmediato.

Aunque su fórmula y su envase son sencillos, los resultados de Xhekpon poco tienen que envidiar a los de marcas de lujo. De hecho, su combinación de colágeno con extractos naturales compite con cremas que superan los 80 euros en el mercado de la cosmética antiedad.