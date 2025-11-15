Daniela (20 años) desvela su sueldo tras dos años en Suiza: “Trabajando un mes 180 horas gané 4.200 euros más propinas”
La joven recomienda a quien quiera imitar su viaje a Suiza que se informe antes de ir y no vaya “con los ojos cerrados”.
Emigrar a otro país es una de las soluciones que buscan muchos jóvenes por diferentes circunstancias. Algunos, por descubrir otras culturas; otros, por hacer realidad un sueño; y también los hay que lo hacen por necesidad.
Una de estas últimas personas es Daniela, una joven que con 18 años decidió dar el salto a Suiza. Ahora, han pasado dos años desde aquel importante momento en su vida. Y las cosas han cambiado para ella.
“Trabajando un mes 180 horas gané 4.200 euros más propinas”, cuenta en la red social TikTok esta madrileña.
“Oportunidad de aprender”
Daniela decidió viajar a Suiza “porque la situación en España no estaba muy bien y yo tampoco me estaba viendo mucho futuro en España”.
Por aquel entonces, esta madrileña estaba estudiando bachillerato. Y, como otros muchos jóvenes de su edad, quería estudiar una carrera y luego encontrar un buen trabajo.
“Pero luego me di cuenta que las cosas no eran como se veían, como uno se pensaba que iban a ser”, comenta.
Ahora, trabaja como camarera en un restaurante italiano. Siempre ha trabajado en restaurantes italianos.
“A pesar de que no tenía experiencia, de que nunca trabajé en España, aquí me dieron la oportunidad de aprender. Siempre tuvieron mucha paciencia conmigo”, reconoce agradecida.
¿Y tuvo problemas con el idioma? “Con el idioma la gente no es como otros piensan, que son superariscos, superbordes... ¡que va, para nada! O sea, que cuando digo que no hablo alemán, se disculpan. Digo, no hombre, no te disculpes”, apunta.
Eso sí, recomienda a quien quiera imitarla, y piensan en Suiza como destino, les dice que se informen antes. Que no vayan con los ojos cerrados.
“Para mí fue fácil. Iba con muy buena actitud, con ganas, yo quería trabajar, y la verdad que me fue bastante fácil encontrar trabajo”, afirma con rotundidad.
¿Y cuánto gana? “Trabajando un mes 180 horas, que es bastante, pero no una locura, más propinas, fueron unos 4.200 euros. Está muy bien”, concluye.