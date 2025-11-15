Celia, trabajadora autónoma, sobre los impuestos en España: “Este año facturé 17.946€ y me han quitado 4.556€”

La carga fiscal sobre los trabajadores autónomos en España es famosa por ser elevada y seguir creciendo. Tanto es así, que se sitúa por encima de la media europea y estos trabajadores han hecho oír sus protestas en varias ocasiones.

Celia es una joven que trabaja como creadora de contenido en redes sociales. Con esto, la trabajadora decidió publicar en su red social TikTok (@pasionxcomer) un análisis de sus ingresos como autónoma tras cumplir un año en dicha actividad profesional.

De esta manera, la creadora de contenido especificó que su intención con dicho vídeo es mostrar unas cifras que considera "bastante carentes" y ayudar a otros jóvenes españoles que decidan emprender o darse de alta como autónomos.

"Me parece abusivo"

"Este pasado 31 de octubre he hecho un año como autónoma y he facturado 17.946 euros, pero lo importante no es lo que he facturado, sino lo que realmente he ganado quitando los gastos de asesoría, impuestos y autónomo", comenzó introduciendo la creadora de contenido.

Con esto, manifestó como inciso que "gracias a Dios tengo mi trabajo por cuenta ajena y nunca me he dedicado solo a ser autónoma, porque si no ya os digo que estaría pasando hambre".

Tras el breve paréntesis, comenzó a desglosar sus ganancias del año y "a restarle" gastos a su facturación total. "Me he gastado 701,8 euros en asesoría, incluyendo 120 euros de apertura de la cuenta de asesoría y una cuota mensual de 44,40 euros", enumeró.

Muchos autónomos optan por conseguir un asesor cuando se dan de alta en este régimen. Esto es principalmente porque frente al complejo sistema fiscal, los varios trámites administrativos y los frecuentes cambios normativos, esta figura permite evitar errores e incluso ahorrar costes.

Así, agregó que en la cuota de autónomos gastó alrededor de 1.086 euros, esto porque "tengo la cuota reducida por el primer año y estoy pagando entre 86 y 87 euros al mes, no sé si me la van a mantener este segundo año".

Sobre esto acotó que en el caso de perder la cuota reducida lo cierto es que "me subiría casi el doble", por lo cual recalcó que "sería bastante interesante" mantener dicha cuota.

Su último gasto como autónoma lo calificó como "el hachazo que te pegan cada 3 meses": el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

"Fueron 2.769 euros en un año y es que cada trimestre yo veía volar de la cuenta por lo menos 400 euros, 500 euros", calculó la joven autónoma.

#emprenderenespaña #creadoresdecontenido #emprendedores #vidaautonoma ♬ sonido original - Pasionxcomer @pasionxcomer 💸 Mi primer año como autónoma: lo que NADIE te cuenta. He decidido enseñar lo que de verdad he ganado siendo creadora de contenido, para poner de manifiesto lo difícil que es ganar dinero con las condiciones actuales que enfrentan los autónomos. Facturación, impuestos, asesoría, cuota de autónomos… y el beneficio real que me ha quedado. No me quejo, sé que soy afortunada, pero también sé que muchos lo están pasando fatal para sacar su negocio adelante con lo que se paga en este país. 👉 ¿Crees que ser autónomo en España merece la pena? Te leo en comentarios 👇 #autonomos

Con esto, comentó que pagó 2.769 euros en dicho impuesto sobre lo cual manifestó que "como si no estuviéramos ya pagando por otro lado otras cosas".

Así, finalmente calculó que su beneficio neto como autónoma al final del año ha sido de 13.338 euros: "La verdad es que estaría ganando menos que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)".

Estando el salario mínimo interprofesional en 16.576 euros brutos anuales, la joven creadora de contenido no se equivoca al señalar que en efecto tiene un beneficio inferior.

"Es bastante carente como para mantener una vida, pagar una hipoteca, una casa, un piso, un coche, cualquier gasto de persona adulta normal", comentó Celia.

Es cierto que tampoco se equivoca en esto, ya que el coste de vida promedio en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, se sitúa en alrededor de los 13.626 euros anuales por persona, incluyendo la vivienda.

Basándose en dichos datos, un trabajador con ingresos similares vería imposible la posibilidad de ahorro y tendría un nivel de vida considerablemente justo a nivel económico.

Con ello, la autónoma volvió a recalcar que "en mi caso doy con un canto en los dientes porque por suerte tengo una nómina estable y esto es un extra que al final son 1.000 y pico de euros más todos los meses".

Sin embargo, quiso recalcar que sí existen negocios o trabajadores autónomos que empiezan facturando con cifras similares porque "no todas las empresas o autónomos empiezan y el primer año tienen 2 millones de euros en facturación".

"Así que, en resumen, este año he facturado 17.946 euros de los cuales entre unas cosas y otras me han quitado 4.556 euros", expresó la trabajadora, "a mí desde luego me parece abusivo, pero creo que dentro de las condiciones y rangos que tengo como autónoma, no soy la peor parada".

La realidad es que la mayoría de los autónomos ingresa en promedio lo mismo que Celia, entre 1.200 y 1.500 euros mensuales.