Paula, camarera española en Islandia: “Trabajé en un mes 212 horas y gané 3.422 euros con todos los gastos pagados”

El norte de Europa es uno de los destinos favoritos que eligen los jóvenes para trabajar. Entre otras razones, por los elevados sueldos. Salarios que permiten a muchas parejas poder ahorrar.

Uno de esos países es Islandia, una de las 12 economías más grandes del mundo. En concreto, su PIB per cápita se acerca a los 52.000 euros.

Y uno de esos jóvenes es Paula que se trasladó allí junto a su pareja. “Trabajé en un mes 212 horas y gané 3.422 euros con todos los gastos pagados”, comenta Paula enTikTok.

Ingresos y gastos

Paula, en la red social, desgrana los ingresos y gastos que tienen ella y su novio en un mes. “Mi pareja y yo estamos viviendo en un piso compartido. Por esta habitación estamos pagando 520 euros entre los dos, cada uno pagamos 260 euros”, comienza su relato.

Y matiza: “Este dinero nos lo quitan directamente de la nómina. Además, en cuanto a la compra, el mes pasado nos gastamos un total de 173,12 euros. Entre los dos”, remarca. Por tanto, y como subraya, “nada”.

¿Cuál es la otra cara de la moneda? “Estamos trabajando en restaurantes. Por lo tanto, cuando vamos a trabajar, tenemos turnos muy largos, de 12 horas. Que sí, que puede ser duro, pero tenemos desayuno, comida y cena”, matiza.

¿Más gastos? 169,40 euros en ocio. “Es verdad que vivimos en un pueblo muy pequeño. No podemos hacer grandes cosas pero, igualmente, una cerveza te puede llegar a costar 8, 9, o hasta 13 euros. O sea, es realmente caro”. Y prosigue con otros gastos varios, que suponen 44 euros.

¿Y cuáles fueron son los ingresos que Paula define como “interesantes”? “Mi pareja cobró 3.125,75 euros con todo pagado, es decir, una vez quitados todos los impuestos, que aquí no se pagan pocos, una vez pagado el alquiler, con todo. Y él trabajó 190 horas”.

¿Y ella? “En mi caso, el mes pasado cobré el total de 3.422 euros, con todo pagado, y trabajé el total de 212 horas”.

Resumiendo, y ahí pone una cara de sonrisa, “nuestros ingresos totales fueron de 6.548,05 euros. Y restándole los gastos que antes he comentado, se queda en 6.161 euros ahorrados en un mes”.