Pau, joven español, sobre vivir en un piso de 1 m² en Hong Kong: "Un mes cuesta 1.200€ y el salario mínimo son 431€"

El problema de la vivienda ha creado una verdadera crisis provocando una subida incontrolable de los precios ante la escasez de oferta y el exceso de demanda en las grandes ciudades.

Sin embargo, no es el único país en el que ocurre esto, ya que en algunos países la situación es mucho peor. En Asia, Hong Kong es considerado como uno de los territorios más ricos del mundo según su PIB per cápita.

Pero el país esconde otra cara, donde muchas personas se ven obligadas a vivir en casas conocidas como Chungking Mansions o Lucky House en las que cuentan con un espacio de hasta 1 metro cuadrado.

Así, ha sido el youtuber Pau Clavero (@HiClavero) el encargado de mostrar esta realidad, llegando a alojarse en uno de ellos por 40 euros la noche.

El joven también reveló diferentes datos de la sociedad de Hong Kong, como la distribución de su riqueza, su sorprendente salario mínimo y cómo vivir en este tipo de viviendas es la realidad de muchos.

Micro viviendas en Hong Kong

Con un PIB per cápita cercano a los 78.720 dólares estadounidenses, Hong Kong ocupa el puesto 18 entre los países más ricos del mundo.

No obstante, a pesar de su gran economía, Hong Kong tiene un grave problema de pobreza: se estima que en torno al 20-22% de la población vive bajo la línea de la pobreza. Es decir, 1,4 millones de personas.

Por ello, ante este nivel de bajos recursos muchos se ven obligados a alojarse en micro viviendas o pisos subdivididos, mostrando el grave efecto de la gran crisis habitacional que sufre la ciudad.

"La ciudad se ha convertido en una ciudad donde los millonarios desde sus rascacielos contemplan el mar, mientras que los ancianos que no pudieron asegurar su jubilación tienen que vivir en jaulas, en mini prisiones", aseguraba Pau.

El joven estuvo en Jordan, un barrio de Hong Kong donde se encontraba Lucky House, un emblemático edificio de Hong Kong donde se encuentran las "casas ataúd".

"Estos edificios se distribuyen por toda la ciudad", contaba. "Viviendas subdivididas en estas casas que albergaban numerosos hostales de bajo presupuesto tanto para viajeros como para personas que intentaban integrarse en la ciudad".

"Por lo que es un edificio multicultural en el que la mayoría de personas suelen ser indias, nepalís, chinas y gente que no tiene recursos para integrarse en la ciudad".

Además, a Pau le resultaba llamativo el estado del edificio, especialmente considerando el estado de la economía de la región. "Resulta impresionante ver que en el metro cuadrado más caro del mundo, muchos de estos edificios eran extremadamente caros", indicaba.

"De hecho, la gente con la que me encontré era gente completamente normal, pero que no puede permitirse un apartamento decente y tiene que vivir en estos edificios. Entiendan que estamos en el primer mundo, es extraño eso".

En su caso, la habitación en la que se alojó en una Chungking Mansion, el precio fue de 40 euros el día: "La habitación no tiene aire acondicionado. La luz no funciona. Estoy sudando la gota gorda y no funciona nada. Todo está bastante sucio".

El joven resaltaba cómo el precio de la vivienda por el mes completo sería de 1.200 euros. "Sin descuento y quisiera quedarme aquí todo el mes sin cocina, pagaría eso por este cuchitril", señalaba.

Pese al gran precio de esta vivienda, lo que resalta es el salario mínimo del país y que Pau destacó en su vídeo.

"Antes el salario mínimo rondaba los 800 dólares, pero quería reservar para hoy una excepción que el Estado hizo a este salario mínimo", sostenía.

"Y es que las personas que trabajan en el servicio de limpieza de las casas, al vivir en la casa de sus 'amos' y que la cocina la cocinan ahí y no la tienen que comprar, se hizo una reducción de ese sueldo mínimo. Ahora se les paga alrededor de 500 dólares".