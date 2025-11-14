Confirmado por Loterías: estas son las personas que por ley no pueden comprar décimos del sorteo de Navidad

Imagen de archivo del bombo antes del sorteo de la Lotería de Navidad EFE

Administración de Loterías de Doña Manolita, en Madrid. La cola ya comienza a dar la vuelta a la manzana. Y un par de chicos jóvenes se acercan a otro mayor y le preguntan que si puede comprarles un décimo.

Los dos chicos son altos y, extrañado, esa persona mayor les pregunta que por qué no lo compran ellos. “Somos menores de edad”, le responden. Entonces, los chicos le dan los 20 euros del décimo y la persona mayor se lo compra.

Los menores de edad no son los únicos que no pueden adquirir décimos de Lotería de Navidad. A continuación, te contamos qué otras personas no pueden participar en el sorteo en el que cantan los números los niños de San Ildefonso.

Prohibido por ley

Ya falta poco más de un mes para que el sorteo arranque en el Teatro Real de Madrid. Ese 22 de diciembre, a las 9 de la mañana, comenzarán a cantar los números y los premios los niños de San Ildefonso.

Será el último sorteo del año y, quienes quieran tentar a la suerte, tendrán hasta el día anterior para adquirir sus boletos. Sin embargo, y según la ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, no todo el mundo puede hacerlo.

¿Quiénes son los que no pueden participar en el sorteo de Navidad? Para empezar, y como ya ha quedado dicho, los menores de edad.

A ellos hay que añadir a aquellas personas que estén incapacitadas legalmente para participar en los juegos de azar debido a una resolución judicial.

Un tercer grupo lo integran aquellas personas que hayan solicitado, de forma voluntaria, que les sea prohibido el acceso al juego. También si lo tienen prohibido mediante resolución judicial.

Tampoco pueden participar los directivos de Loterías y Apuestas del Estado (Selae). En concreto, y como dice la norma, "accionistas, propietarios, partícipes o titulares significativos del operador de juego y su personal directivo".

Siguiendo con este grupo, la exclusión incluye también a personal y empleados que estén “directamente involucrados” en el desarrollo del sorteo. No sólo ellos, también sus “cónyuges o personas con las que convivan".

Por último, están excluidos el presidente, los consejeros y directores de la Comisión Nacional del Juego, así como a sus cónyuges o personas con las que convivan.

Por tanto, todos ellos no podrán optar a ninguno de los grandes premios del sorteo. Recordemos, un primer premio de 400.000 euros al décimo; un segundo premio, de 125.000 euros al décimo; y, un tercer premio, de 50.000 euros al décimo.

En total, se reparten premios por un valor superior a los 2.500 millones de euros. También hay cuartos premios (20.000 euros al décimo) y quintos premios (6.000 euros al décimo). Luego también están las pedreas de 100 euros al décimo (en total, 1.794 pedreas).