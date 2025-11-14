Un asesor financiero apunta al oro para combatir la inflación: "Sube un 11% anual y genera un 7% de rentabilidad"

En 2025, el oro se ha revalorizado y se ha erigido como uno de los activos más rentables en el mundo de las inversiones. De hecho, en octubre el precio se situó en 4.000 dólares por onza por primera vez en su historia.

Estas impresionantes cifras han puesto a este metal en el foco de todos los análisis económicos. Así, Capital Radio ha entrevistado al asesor financiero y gestor patrimonial Gustavo Martínez, quien ha aclarado cuáles son las ventajas de la inversión en oro en estos momentos.

El experto relata que su valor ha superado al índice americano S&P 500 y a la vivienda. "Desde el año 2000 ha subido un 11% y genera un 7% de rentabilidad extra", tras descontar el 4% que sirve para compensar la subida de la inflación.

Remedio para la inflación

Martínez hace hincapié en que aquellos que apostaron por este metal precioso a principio de siglo, ahora han "multiplicado por 10 su poder adquisitivo", afirma. Entonces, el mensaje es claro: la compra de onzas de oro ha sido y es uno de los activos más rentables.

El motivo de esta subida sin precedentes es la incertidumbre económica actual, la subida generalizada de los precios y la depreciación de monedas como el euro o el dólar. De hecho, indica que los bancos también están comprando oro para protegerse.

Por lo tanto, recomienda establecer una distribución de ahorros, siempre que se tenga la capacidad, de un 20 o 25% del ahorro mensual a la compra de lingotes.

Eso sí, el experto recuerda que todo lo que sube, después baja. "El oro garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo a largo plazo, pero también está sometido a la volatibilidad". No obstante, es un material indestructible y limitado -no se puede aumentar la oferta monetaria de oro-, por lo que genera confianza a los inversores y a las entidades financieras.

¿Dónde se compra oro?

En este contexto de subida generalizada de los precios de los productos básicos y de la vivienda, es fundamental encontrar vías para desactivar el efecto de la inflación, que percute en los salarios. Así, por la compra de un gramo de oro, puedes conseguir una revalorización muy potente a medio plazo.

Para acometer la compra, la vía más habitual es acudir a casas de moneda, al banco o tiendas especializadas y comprobar su autenticidad. Otra opción son los fondos cotizados ETF, que permiten invertir en este metal sin llegar a poseerlo físicamente.