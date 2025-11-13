Ramón (70), jubilado, víctima de inquiokupación: "Me deben 10.000 € y con mi pensión de 1.500€ les llevaba comida"

A sus 70 años, alquilar su piso le parecía a Ramón una forma sensata de complementar su pensión de 1.500 euros al mes.

Sin embargo, pese a los muchos esfuerzos, su plan acabó en pesadilla: sus inquilinos dejaron de pagar y llevan ya dos años sin soltar las llaves.

"Me deben sobre unos 10.000 euros o más", lamenta a La mirada crítica. Y lo peor, dice, "es que les llevaba comida" cuando sus inquilinos estaban mal económicamente.

Alquilar para sobrevivir con la pensión

Cada vez son más los mayores que optan por alquilar su vivienda para conseguir un ingreso extra que les ayude a llegar a fin de mes.

Según Idealista, el precio del alquiler en España aumentó un 10,9% en octubre de 2025, situándose en 14,5 euros por metro cuadrado, mientras que la pensión apenas subió un 2,5%.

La cuenta no sale y muchos jubilados dependen de extras como un complemento imprescindible para mantener su nivel de vida.

Pero lo que para muchos es un alivio, para otros se ha convertido en un drama. Ramón alquiló su segundo piso a una pareja joven.

"Dejaron de pagarme como al cuarto mes de empezar a vivir ahí. Me daban excusas, y al final, decidimos acabar el contrato", explica.

Cuando intentó recuperar el inmueble fue cuando comenzó su calvario: "Les ayudaba económicamente si realmente estaban mal y les llevaba comida", dice. Pero eso no es todo. Según Ramón, debe continuar pagando el alquiler y la hipoteca con su pensión.

Además, puntualiza que le prometieron que se iban a marchar, pero nunca cumplieron su promesa: "Me dijeron que estaban buscando un piso, que en cuanto lo encontraran me avisarían y se marcharían, pero a día de hoy siguen ahí", confiesa el hombre.

"Estaba haciendo limpieza y me sacaron de casa"

Los casos como el suyo se multiplican. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en 46.000 los procedimientos por impago o usurpación de vivienda, un 14% más que hace un par de años.

Aunque el Gobierno asegura que su ley de vivienda busca 'proteger a los vulnerables', reconoce que los procesos judiciales aún son largos.

Ramón, contando su testimonio al programa. 'La mirada crítica'.

En España, el desalojo por impago puede tardar hasta 14 meses, según datos del Ministerio de Justicia. Un plazo que llega a ser eterno para quienes, como Ramón, siguen pagando los gastos mientras no pueden usar su propio piso.

"Estaba haciendo limpieza y ellos me sacaron", recuerda ante las cámaras. Expertos en vivienda recomiendan a los propietarios que, para evitar este tipo de casos, contraten seguros de impago y verifiquen a fondo la solvencia de los inquilinos.