Un ingeniero español en Estados Unidos: “Gano 10.676 dólares brutos al mes que se quedan en 8.761 dólares netos”

Montaje de Álvaro con un ingeniero trabajando en una imagen creada con IA.

Las claves nuevo Generado con IA Álvaro, un ingeniero de software español, trabaja en EEUU y gana 10.676 dólares brutos al mes, quedando en 8.761 dólares netos tras impuestos. Destaca la importancia de la transparencia salarial y muestra que se puede ganar buen dinero en ingeniería de software. Su salario incluye acciones de la compañía, un plan de pensiones privado y no paga impuestos estatales en Washington.

Cuando se es joven, son muchos los sueños que hay por cumplir. Y algunos de ellos suponen cambiar de país para buscar trabajo. ¿Motivos? Hay quien lo hace porque no encuentra lo que busca en España. Y los hay porque quieren tener salarios más acordes con sus estudios.

Uno de estos últimos casos es el de Álvaro, un ingeniero de software que cruzó el Atlántico para trabajar en Estados Unidos (EEUU). “Gano 10.676 dólares al mes [9.160 euros] que después de impuestos se quedan en 8.761 dólares [7.520 euros]”, afirma en un vídeo de TikTok.

A continuación, te contamos cómo se reparten los ingresos que recibe Álvaro en su empresa bigtech, y el neto que se le queda tras aplicar impuestos y otros apartados.

“Situación privilegiada”

Álvaro lleva ya un año trabajando en EEUU. Y califica su situación como “privilegiada”. ¿Por qué ha hecho el vídeo? Por dos razones: una, porque piensa “que la transparencia salarial es muy importante”; y, dos, para que la gente vea que se puede ganar “muy buen dinero siendo ingenieros de software”.

Hecha esta aclaración, este ingeniero de software explica cómo se reparten sus ingresos. La primera parte es el salario base, cantidad que recibe cada dos semanas. Y, la segunda, son acciones de la compañía.

“Esta parte es más volátil puesto que te dan una cantidad fija de acciones, no de dólares”, especifica Álvaro. ¿De cuánto dinero hablamos en concreto?

“Mi salario bruto este mes ha sido de 10.676 dólares [9.160 euros]. Y las acciones de mi empresa que he recibido tienen un valor bruto de 3.468 dólares [2.970 euros]. Esto suma 14.144 dólares brutos 12.130 euros]”, especifica.

A continuación, puntualiza que su compañía esponsoriza un plan de pensiones privado. “La cantidad de dinero que contribuyo a este plan es un porcentaje del salario bruto. Este mes he contribuido con 2.119 dólares [1.820 euros] y la compañía con unos 413 dólares adicionales [354 euros]”, añade.

Por último, está el tema de las retenciones. “Como vivo en Seattle, que está en el estado de Washington, no pago impuestos estatales. Y este mes he pagado 3.264 dólares en impuestos federales [2.800 euros]”, prosigue.

Con todos estos datos, y tal y como afirma Álvaro, lo que le queda neto son 8.761 dólares [7.520 euros] netos en un mes.