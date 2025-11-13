Antonio Martínez, abogado, sobre los 'herederos okupa': "Un hijo se quedó con 4 inmuebles y dejó a sus hermanos sin nada"

Montaje de una imagen de Antonio Martínez y una imagen de stock de una herencia. iStock

Después del fallecimiento de un padre o un abuelo, legalmente sus propiedades pasan a ser la herencia de sus descendientes en función de su testamento o lo que dicte la propia distribución legal.

Sin embargo, si bien la okupación es algo que afecta a inquilinos y propietarios desconocidos, parece que ahora afecta directamente a las familias con las herencias.

Así lo señaló el abogado Antonio Martínez cuando advirtió sobre los 'herederos okupa' a EL ESPAÑOL y cómo es un fenómeno cada vez más frecuente.

Okupando una herencia

En España, las herencias son el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que una persona transmite tras su fallecimiento a sus herederos legales o testamentarios.

El Código Civil distingue entre herederos forzosos y voluntarios. Los herederos forzosos, como los hijos y el cónyuge, tienen derecho a una "legítima", que es una parte mínima de la herencia que no puede ser vulnerada por el testamento.

El resto de los bienes, conocido como "porción disponible", puede distribuirse según la voluntad del fallecido mediante testamento.

Si no existe testamento, la herencia se reparte según las reglas de sucesión intestada, dando prioridad a los descendientes, ascendientes y cónyuge, en un orden establecido legalmente

Por otro lado, el término 'okupa' se refiere a personas que ocupan ilegalmente una vivienda o local sin permiso del propietario.

Aunque esta práctica está penalmente prohibida, el proceso de desalojo puede ser largo y complicado, especialmente si se trata de una vivienda habitual y los ocupantes alegan vulnerabilidad social.

Ahora, ¿qué significa el término de 'heredero okupa'? "Consiste, por ejemplo, en que uno de los hermanos se apropia de los alquileres de las propiedades de los padres sin repartir la parte que les corresponde al resto de los hermanos", aseguraba el abogado Antonio Martínez a este medio.

Martínez es socio de Martínez Lafuente Abogados y experto en herencias, por lo que ha visto casos de este estilo, especialmente uno que le llamó la atención.

"Precisamente tuvimos un caso en el que los padres tenían 4 inmuebles en alquiler y uno de los hermanos consiguió que los inquilinos le pagasen a él todos los alquileres, sin que los repartiera con el resto de los hermanos", señalaba.

Pero claro, el tema está en que si el testador decide que su herencia se reparta de una manera, o la distribución legal dice que a cada hijo le toca una determinada parte... ¿por qué ocurre esto?

"Dejar en herencia la casa familiar a todos los hijos ocasiona muchos problemas en la familia que pueden degenerar en el ‘heredero okupa’", indicaba el abogado a EL ESPAÑOL. "Sobre todo cuando hay uno que está viviendo en la casa o se queda a vivir en ella porque no tiene otra".

El letrado explicó cómo situaciones de ese estilo acaban mal dado que el que reside en la propiedad no se quiere ir mientras que sus hermanos, con pleno derecho, quieren recuperar la propiedad.

"Es una situación siempre conflictiva", apuntaba Martínez. "En estos casos la mejor estrategia es llegar a un acuerdo: que el okupa compre la casa a los hermanos. Es la manera que hay de resolver ese conflicto. Si se enroca y sigue en la casa, no queda ya más remedio que echarlo, porque jurídicamente se trata de una okupación".

No obstante, muchos herederos cometen el error de dejar a esa persona vivir muchos años en la casa, pagando sus contribuciones, lo que dificulta expulsarlo de la propiedad.

"Y ya no te cuento si esta persona tiene hijos, porque es como un okupa normal", afirmaba Martínez. "Por ello, antes de que el problema se enquiste y empeore, lo mejor es atajarlo cuanto antes".

"Si no, el problema puede ir a más por ejemplo en el caso de que el heredero que permanece en la vivienda tenga pareja con un hijo, ya que la legislación permite que esa persona pueda acogerse a la condición de vulnerabilidad, lo que puede paralizar o ralentizar cualquier proceso de desahucio".

Por ello, para afrontar el problema de raíz, el abogado Antonio Martínez se encargó de advertir cómo arreglar el testamento para que se eviten este tipo de situaciones: "Sobre todo debe evitar que existan muchos copropietarios porque compartir propiedades acaba siendo una fuente de problemas familiares, salvo que haya una relación muy estrecha entre los hermanos".

"Los herederos ante determinadas situaciones pierden el norte y muchas veces discuten y se pelean hasta por una vajilla o unos tenedores. La mejor estrategia es atribuir bienes concretos a cada heredero para evitar problemas y que no se peleen a causa de que deben compartir propiedades que no quieren compartir".