Víctor, abogado, sobre la multa de hasta 49.000€ a quienes tengan empleadas del hogar: "Estarán protegidas por la ley"

Montaje con Víctor Arpa, abogado laboralista y una empleada de la limpieza (IStock) Drazen Zigic

A partir del viernes 14 de noviembre entra en vigor el nuevo marco normativo que obliga a realizar una evaluación de riesgos laborales actualizada a aquellos que tengan empleadas del hogar.

Para ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto a disposición de los empleadores la herramienta Prevención10.es, donde es posible registrar las características del domicilio y del trabajo.

Víctor Arpa, abogado laboralista, compartió a través de sus redes sociales en qué consiste realmente esta nueva normativa para las empleadas de la limpieza y qué incluye.

¿Qué es esta normativa?

La realidad es que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 no incluía el trabajo doméstico, por lo cual en el año 2024 se aprobó una disposición adicional y un real decreto para incluir a estos trabajadores en dicha ley y garantizar este derecho.

De esta manera, aquel empleador que incumpla la obligación de evaluar los riesgos laborales en su vivienda, se enfrentará a multas entre 2.542 y 49.000 euros, dependiendo de los agravantes.

Para poder realizar la evaluación, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo lanzó la plataforma Prevención10.es, operativa desde mayo de 2025. A través de dicha página los empleadores podrán cumplir con la evaluación inicial y generar la documentación requerida.

El abogado señaló sobre esta normativa que "si trabajas como empleada del hogar quiero que sepas algo muy importante: A partir del 14 de noviembre tu seguridad y tu salud estarán más protegidas por la ley".

Agregó que la evaluación que deben hacer los empleadores consiste en "detectar todos aquellos riesgos que puedan ocasionarte a ti un accidente".

Entre los "riesgos que pueden generar un accidente" se encuentran, por ejemplo, "productos peligrosos, escaleras inseguras, cargas pesadas o cualquier cosa que pueda afectar tu salud", señaló el abogado.

"Además, tienen que darte una copia por escrito de esa evaluación; esto es un derecho tuyo, no un favor ni nada por el estilo", recalcó Arpa.

Otra novedad que incluye este nuevo marco normativo consiste en que "a partir del 2026 también tendrás derecho a un reconocimiento médico gratuito cada 3 años, adaptado a los riesgos de tu trabajo como empleada del hogar", expuso.

¿Cómo se hace la evaluación?

El proceso puede realizarse en pocos minutos a través de la plataforma previamente mencionada. En el cuestionario es importante especificar, además de las características de la vivienda, las tareas a realizar por la empleada y posibles situaciones de riesgo.

Una vez completado dicho cuestionario, se genera un informe válido legalmente como prueba y debe entregarse una copia impresa a la trabajadora.

Esta normativa supone un importante paso para este sector que obliga a que se vigile la salud de la trabajadora, en un trabajo que está mayoritariamente ocupado por mujeres que deben exponerse a riesgos y peligros en su jornada.