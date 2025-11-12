Isaac (27 años), emprendedor español: "La hipoteca es el mejor préstamo que vas a negociar, ojalá tener 30 hipotecas"

Imagen de Isaac Sánchez y una imagen de stock del propietario de una vivienda. iStock

España ha sido tradicionalmente considerado como un país de propietarios. De hecho, en 2025 cerca del 74% de la población reside en una vivienda de su propiedad.

Esto se traduce en que actualmente haya 5 millones de hipotecas vivas y solo en agosto se firmaron más de 33.000 nuevas hipotecas sobre viviendas. Unas cifras que demuestran la gran acogida que tienen estos préstamos para adquirir una vivienda.

Por ello, el emprendedor español de 27 años, Isaac Sánchez, se encargó de señalar la gran valía de una hipoteca, especialmente con la gran inflación que afecta al dinero cada año.

El valor de las hipotecas

En España, las hipotecas son uno de los instrumentos financieros más comunes y extendidos, especialmente por la fuerte tradición de propiedad de vivienda que caracteriza al país.

Una hipoteca es un préstamo a largo plazo concedido por una entidad bancaria para la compra de una vivienda, en el que el propio inmueble actúa como garantía del pago.

Durante décadas, acceder a una hipoteca ha sido considerado un paso clave hacia la estabilidad personal y familiar, y en muchos casos, un símbolo de progreso económico.

La cultura del "tener casa en propiedad" está profundamente arraigada en la sociedad española, mucho más que en otros países europeos donde el alquiler tiene mayor peso.

En este sentido, invertir en vivienda mediante una hipoteca se considera a menudo una forma de mantener o incrementar la riqueza, frente a la opción de simplemente ahorrar dinero en el banco.

Mientras los depósitos bancarios ofrecen rendimientos muy bajos, la compra de una vivienda se percibe como una inversión que "no pierde valor", especialmente en zonas urbanas o turísticas donde los precios del suelo tienden a subir.

Eso es precisamente lo que indicó Isaac Sánchez, emprendedor y CEO de Tu Oro Vale Más, en el podcast StartTheWeek.

"La hipoteca es el mejor préstamo que vas a negociar en tu vida", aseguraba Sánchez. "O sea, la hipoteca es dinero gratis. Ojalá puedas tener 30 hipotecas a 50 años. Da igual. Si con la inflación que hay, tú me prestas 100.000 euros, lo que voy a devolverte en 5 años...es de locos".

El emprendedor resaltaba el hecho de mover el dinero para que no pierda valor, en lugar de guardarlo en un banco y que le afecte la inflación.

"Le voy a dar 100.000 vueltas a tus 100.000 euros y te devuelvo tu 4% de interés, que son 4.000 euros al año", apuntaba. "Yo te los devuelvo y firmamos. ¿Por qué? Porque hay una inflación tan grande que si el dinero vale 10% menos cada año, como es la inflación a día de hoy, tienes que entender que tus ahorros en el banco, no están a salvo".

"¿Por qué te crees que el banco te da un 2%? Porque mínimo él te saca un 10%. Un 2% con una inflación de un 13% es que tu patrimonio disminuye un 9%", confesaba el empresario.

A nivel social, las hipotecas han tenido una acogida ambivalente. Por un lado, representan una oportunidad para acceder a una vivienda y construir patrimonio propio, especialmente en un contexto donde los alquileres son altos y el mercado inmobiliario tiende al alza.

Por otro, muchos recuerdan con preocupación la crisis de 2008, cuando miles de familias perdieron sus casas por no poder hacer frente a las cuotas.

Aun así, la vivienda sigue percibiéndose como una inversión segura a largo plazo, y la mayoría de los españoles continúan viendo el endeudamiento hipotecario como un mal necesario para asegurar un bien tangible y duradero.