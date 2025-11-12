Comprobar Lotería de Navidad 2025
Rosa, vendedora de lotería: "Cada décimo tiene una comisión del 5%. De 20 euros, uno es nuestro y 19 del Estado"
Confirmado por Loterías: los premios gordos del sorteo de Navidad sólo se pueden cobrar en BBVA y CaixaBank
-
¿Qué pasa si tienes el décimo pintado?
"Los décimos no pueden ser alterados", afirma el presidente de Loterías. "Una frase que no altere nada, no hace que ese premio no se pueda cobrar", sentencia, haciendo referencia al anuncio de este año.
No obstante, lo más seguro es conservarlo limpio y entero, y si se quiere dejar constancia, hacer una foto para el recuerdo sin tocar la parte impresa esencial del décimo.
-
Duración del anuncio
El anuncio de la Lotería de Navidad 2025 lleva por título “Décimo enmarcado” y tiene una duración total de 5 minutos y 4 segundos.
Esta pieza cinematográfica destaca por su tono emotivo y su cuidada narrativa, que refuerza el mensaje central de la campaña.
No obstante, en televisión se emite una versión más breve, adaptada para su formato, mientras que la versión completa puede disfrutarse en las plataformas digitales de Loterías y Apuestas del Estado.
-
¿Cómo van las ventas este año?
"Este verano hemos vendido entre el 11 y el 12 % del total", asegura el presidente de Loterías.
"A estas alturas, hemos superado las ventas del año pasado", añade, lo que refleja el gran interés que genera la Lotería de Navidad incluso antes de la campaña principal.
-
Presupuesto del spot del Sorteo Extraordinario
El presupuesto del anuncio -que consta del anuncio extendido, versiones más cortas, cuñas de radio e imágenes gráficas- ha ascendido en 2025 a unos 749.000 euros.
Por su parte, el año pasado la cifra fue superior, alcanzando unos 800.000 euros.
-
¿Dónde se podrá ver el anuncio?
Tal y como ha corroborado Jesús Huerta, y como viene siendo habitual, el vídeo podrá verse en YouTube y en canales oficiales.
-
Lugar del anuncio
El anuncio de este año se grabó a lo largo de cinco días en octubre, recorriendo distintos puntos de Madrid. Desde los animados mercadillos donde la joven encuentra el décimo enmarcado, hasta calles, plazas y rincones emblemáticos de la ciudad que sirven de escenario a su búsqueda.
La producción aprovechó la diversidad de la capital para mostrar tanto la vida cotidiana de sus barrios como la magia de sus espacios más reconocibles, creando un recorrido visual que acompaña la historia y refleja la conexión de los personajes con la ciudad.
-
¿De qué trata el anuncio?
El anuncio de este año gira en torno a una entrañable historia protagonizada por Vero y Max, quienes durante un paseo por el Rastro descubren un décimo de Lotería de Navidad enmarcado de hace 30 años.
Intrigados, se preguntan qué motivo podría tener alguien para conservarlo de esa forma, dando inicio a una búsqueda llena de curiosidad, emociones y conjeturas.
A lo largo de esta aventura, los protagonistas intentarán desvelar el misterio detrás del décimo, hasta llegar a una revelación final que nos recuerda algo esencial: el verdadero valor está en las prioridades más importantes de la vida.
-
Anuncio de la Lotería de Navidad 2025
El anuncio de la Lotería de Navidad 2025 ya está aquí. Según ha indicado Jesús Huerta Almendro, la idea principal es conectar con la empatía, la generosidad y el sentido de comunidad que acompañan al final del año.
-
Ya es oficial: ya se conoce el anuncio de la Lotería de Navidad 2025
Loterías y Apuestas del Estado ya ha presentado el anuncio de la Lotería de Navidad 2025, que en breve podrá verse en YouTube y otras plataformas oficiales.
-
"El sorteo que nos une"
El presidente de Loterías ha explicado que la campaña de la Lotería de Navidad busca “representar un sentimiento a través de cada persona que nos acordamos”, reforzando la idea de “el sorteo que nos une”.
-
La agencia encargada del anuncio
Jesús Huerta Almendro, presidente de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), ha anunciado que la nueva campaña navideña ha sido desarrollada por la agencia Proximity.
Ha destacado que esta propuesta creativa se distingue por su capacidad para transmitir emoción y cercanía, a través de una historia que refleja la esencia de la Navidad.
-
"La víspera de Navidad empieza hoy"
Jesús Huerta Almendro, presidente de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), ha explicado que hoy marca el inicio de la víspera de la Navidad, un momento muy especial que simboliza ilusión, esperanza y unión.
Durante su intervención, Huerta Almendro destacó que el anuncio de este año está inspirado en un entrañable cuento de Navidad, una historia que busca recordar los valores más humanos y solidarios de estas fechas.
-
2.772 millones de euros en premios
Jesús Huerta Almendro anuncia que el valor de los premios de este años ascenderá a 2.772 millones de euros, siendo superior a la edición pasada.
-
¿Cuánto dinero puedes ganar si te toca el Gordo?
El Sorteo de Navidad es uno de los acontecimientos más destacados en España, donde cada año millones de ciudadanos aspiran a ganar el codiciado primer premio, popularmente llamado "El Gordo".
Este galardón reparte 4 millones de euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros por cada décimo.
-
La popularidad del anuncio
El anuncio de la Lotería de Navidad se ha convertido en un fenómeno popular porque trasciende su propósito publicitario y se conecta emocionalmente con el público.
Desde sus inicios, esta campaña ha sabido evolucionar, pasando de mensajes más comerciales a narrativas que apelan a los sentimientos y valores universales como la solidaridad, el compartir y la esperanza.
Este enfoque ha hecho que los anuncios se perciban como una tradición navideña más, marcando simbólicamente el comienzo de la temporada festiva.
-
Jesús Huerta: "Una celebración colectiva"
El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, subraya que este sorteo representa una "celebración colectiva" y destaca que despierta "admiración en todo el planeta".
-
"Gracias por hacer un hueco"
Jesús Huerta ha inaugurado el acto agradeciendo la presencia de todas aquellas personas que han podido "hacer un hueco en su agenda diaria" para acudir a este evento tan popular.
-
Comienza la presentación del anuncio de este 2025
Arranca la presentación del anuncio de la Lotería de Navidad 2025, tal y como estaba previsto. En la rueda de prensa está presente Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado.
-
La temática de este año
Con la llegada del tan esperado anuncio de la Lotería de Navidad, todos se preguntan qué mensaje traerá. Según la productora, el spot pretende conectar con el público mediante un tema universal, evitando referencias a la actualidad.
El spot fue grabado en el mes de octubre, utilizando de escenario diferentes puntos de Madrid.
-
El número premiado según ChatGPT
La Lotería de Navidad, como cualquier otra lotería, es un juego de azar, lo que significa que no existe un método garantizado para ganar.
Sin embargo, desde EL ESPAÑOL hemos preguntado a ChatGPT sobre el mejor método para ganar la Lotería de Navidad.
Tras analizar la serie histórica de los sorteos, uno de los números más probables de salir este año sería el 21345.