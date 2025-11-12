"Los décimos no pueden ser alterados", afirma el presidente de Loterías. "Una frase que no altere nada, no hace que ese premio no se pueda cobrar", sentencia, haciendo referencia al anuncio de este año.

No obstante, lo más seguro es conservarlo limpio y entero, y si se quiere dejar constancia, hacer una foto para el recuerdo sin tocar la parte impresa esencial del décimo.