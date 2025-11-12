Un albañil sobre el sueldo de un trabajador de la construcción: "Está en 1.800€ netos pero uno bueno debería ganar 2.800€"

Imagen de stock de un albañil y una imagen de Eduardo. iStock

Actualmente en España son muchas las profesiones que han perdido atractivo entre los más jóvenes del país, especialmente aquellas relacionadas al sector de la construcción.

De tal manera, ser albañil en cualquiera de sus áreas ha perdido reconocimiento y ha pasado a ser una profesión que, hoy por hoy, no tiene relevo generacional.

Esto ha provocado una gran crisis que afecta a varios niveles en el sector. La amplia escasez de trabajadores profesionales o con ganas de aprender causa que sea difícil llenar los puestos.

Como consecuencia, las obras toman más tiempo en realizarse y hay un conflicto en los salarios que perciben según su puesto de trabajo.

De ese modo, Cristian, un albañil y fundador de una empresa dedicada a las reformas, señaló la manera en que se ha complicado la situación y qué pasa con los sueldos de este sector.

El sueldo en la construcción

La falta de albañiles ha provocado un problema creciente para el sector de la construcción en España. Cada vez hay menos profesionales cualificados, dificultando que las obras se finalicen a tiempo y con la calidad requerida.

Esta escasez de trabajadores especializados afecta tanto a empresas como a clientes. Así, a pesar de la alta demanda, los salarios de los albañiles no llegan a reflejar del todo su formación y experiencia.

Son muchos los trabajadores que, pese a tener años de trayectoria, reciben remuneraciones que no llegan a compensar su tarea física y responsabilidad de su puesto.

Esta situación genera una frustración y falta de motivación entre los trabajadores del sector. Y ese fue justo el tema que analizó Cristian Lara Martín, en el podcast Sector Oficios.

Cristian es un profesional del sector de la construcción que, acompañado de su pareja Anabel, tomó la decisión de emprender y crear desde cero su propia empresa de reformas integrales.

El albañil empezó primero como ayudante de lampista, allí aprendió de fontanería, electricidad, carpintería metálica... diferentes formaciones que le ayudaron a dominar todo el área de las reformas.

Durante años trabajó como asalariado en grandes empresas de forma autónoma, liderando proyectos en diferentes sectores y tomando experiencia en presupuestos, gestión de equipos y recursos humanos.

Así, Cristian señalaba la gran dificultad que habían tenido para conseguir un paleta dentro de su equipo de trabajadores: "Ahora lo hemos logrado y, según el convenio, son 1.800 euros netos, es decir, lo que recibe cada mes".

"Entre las horas extras de trabajo y demás, tratamos de que lleguen a los 2.400 euros".

Asimismo, pese a que por lo general contrata trabajadores para su equipo, muchas veces opta por tirar de autónomos ya que es más rentable y cómodo para obras específicas.

"Es más fácil porque cobra por metro y solo necesitas la factura con IVA", aseguraba Cristian. "Pero con el servicio que ofrecemos, necesitamos a alguien en plantilla. Así que tengo mi equipo fijo y, si surge algo puntual, contrato a un autónomo".

De tal manera, en el podcast no tardó en salir la cuestión en relación a los salarios de albañil.

"Ahora mismo, un profesional que te coloque azulejos bien, al que le puedas explicar el trabajo y lo deje hecho, debería estar cobrando 2.800 euros al mes", apuntaba el albañil.

Cristian salió en defensa de las remuneraciones que merece un profesional bien cualificado y con gran destreza. Sin embargo, con toda la escasez de albañiles, falta de profesionalismo e intrusismo laboral, ese no solía ser el caso.

Por ello, a la hora de referirse a un peón de la obra fue claro: "Ese es el problema: casi no hay diferencia. Es súper importante que un peón sea bueno, porque hoy en día muchos están más pendientes del móvil. El peón que tengo es el mejor que hay, igual de importante que el alicatador o el carpintero".

"He tenido peones que pasan de todo, y aunque respeto su estilo, si un oficial de primera cobra 1.700 euros y el peón casi 1.600 euros mientras está con el móvil, el oficial se frustra porque siente que debe gestionar todo", confesaba Cristian.