Jesús Soriano, camarero, sobre trabajar en la hostelería: "Hay camareros que tienen contratos de 20 h y luego trabajan 50 h"

Es una realidad que el sector servicios es clave en la economía española. Prueba de eso es que representan entre el 68 y el 70% del PIB, con especial atención al turismo y la hostelería.

Sin embargo, a pesar de su importancia para la economía, por lo general la hostelería ofrece unas condiciones bastante precarias, con salarios bajos, largas jornadas y un estrés constante mientras se trabaja.

Así, uno de los encargados en señalar esto y mencionar casos conocidos por él es Jesús Soriano, camarero de profesión que cuenta con gran presencia en redes sociales (@SoyCamarero).

Trabajo en la hostelería

La hostelería es uno de los sectores económicos más importantes en España, representando una parte significativa del empleo y del PIB, especialmente en zonas turísticas.

Sin embargo, a pesar de su relevancia económica, los trabajadores del sector enfrentan condiciones laborales que distan mucho de ser ideales.

Contratos temporales, jornadas parciales y salarios bajos son prácticas frecuentes que afectan tanto a jóvenes como a trabajadores con experiencia.

Uno de los problemas más extendidos es la descompensación entre las horas contratadas y las horas realmente trabajadas. No es raro que un camarero tenga un contrato parcial y al final acabe trabajando jornada completa y horas extras, aunque sin remuneración proporcional.

Esta sobrecarga laboral genera estrés, fatiga y un sentimiento generalizado de precariedad, afectando la motivación y el bienestar de los empleados.

Además, la estabilidad laboral es mínima en la hostelería. Muchos contratos son temporales o estacionales, ligados a campañas turísticas o picos de actividad, lo que dificulta la planificación personal y profesional.

A esto se suman condiciones como la falta de descansos adecuados, jornadas partidas, pagos en negro y escasa protección frente a despidos.

Todo ello convierte al sector en uno de los más vulnerables de España, a pesar de su importancia estratégica para la economía y la sociedad.

"He tenido información también en sitios Estrella Michelin donde los trabajadores tienen contrato de 20 horas y estaban haciendo 40 o 50 horas", aseguraba el camarero Jesús Soriano en el programa Entre Hosteleros.

El trabajador de la hostelería explicaba cómo las condiciones laborales son las que alejan cada vez más a los trabajadores de este sector: "No es que no haya camareros, es que hoy en día ya no quieren aceptar los puestos que antes se aceptaban. La solución es hacer las ofertas más atractivas..."

"No pedimos cosas increíbles, pedimos lo que casi todo el mundo tiene en su sector: días libres, un turno seguido y un sueldo por lo menos que se ajuste al SMI", afirmaba. "Un negocio nunca puede ser viable a través de la explotación laboral... Eso no está claro".

Asimismo, también mencionaba cómo las condiciones precarias no ocurren en todos los restaurantes, pero al final se ve afectado el sector hostelero en general.

"Pagan justos por pecadores porque hay gente que hace las cosas bien y tampoco encuentran camareros en muchos casos porque la gente esté quemada, y ya pues o cambian de sector o se van fuera a trabajar a hoteles de lujo en Irlanda y países nórdicos donde sí que se les respeta".

Por esa razón, el camarero señalaba cómo si se ofrecen las condiciones correctas, al final sí encontrarán personal necesario. "Si tienes un camarero con buenas condiciones, con vocación, que lo cuidas y demás, no vas a tener ningún problema ni en encontrar el personal ni en el negocio en general", indicaba.

El hostelero dejaba una conclusión que definía al propio país: "La hostelería es muy bonita, el problema son las condiciones y demás".