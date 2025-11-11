Confirmado por los bancos: esta es la fecha exacta en la que los pensionistas cobrarán la paga extra de Navidad

La pensión de los jubilados se adelantará este mes

La Navidad no solo trae luces y regalos: también llega a las cuentas de los pensionistas con su paga extra.

Aunque la Seguridad Social indica que estas pensiones se abonan "a mes vencido", los bancos suelen adelantar el pago para que quienes las reciben puedan afrontar con tranquilidad los gastos del mes.

Este año, la paga extra de Navidad se empezará a ver en los bancos entre el 22 y el 26 de noviembre, dependiendo de la entidad.

Fechas establecidas por cada banco

Las fechas de abono suelen concentrarse en los mismos días. Así, en 2024 algunas entidades adelantaron la paga extra al jueves 21 de noviembre.

Según el portal 65YMÁS, estas son las fechas de algunas entidades:

Viernes 21 de noviembre: Unicaja, Bankinter, Caja de Ingenieros

Lunes 24 de noviembre: CaixaBank, Santander

Martes 25 de noviembre: Caja Rural de Granada, BBVA, Ibercaja, Banco Sabadell, Kutxabank, ING, Abanca, Cajamar

La paga extra corresponde a todos los beneficiarios de pensiones contributivas: jubilación, viudedad, incapacidad permanente u orfandad, siempre que cobren su prestación en 14 pagas al año (12 ordinarias más dos extraordinarias).

No reciben esta paga los pensionistas cuya pensión procede de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, ya que en esos casos las pagas extraordinarias están prorrateadas y forman parte de las 12 mensualidades habituales.

Cuánto se cobra

La cuantía de la paga extra equivale a una mensualidad completa de la pensión ordinaria, siempre que se haya generado derecho durante todo el semestre, es decir, del 1 de junio al 30 de noviembre.

Si la pensión comenzó después del 1 de junio, el importe se ajusta de forma proporcional.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recuerda que estas pagas están reguladas por la Ley General de la Seguridad Social, que establece los periodos de devengo y los plazos de pago.

Así, los pensionistas podrán ver reflejada esta paga extra en sus cuentas normalmente entre el 24 y el 25 de noviembre, aunque la fecha exacta dependerá de cada banco.