Confirmado por los bancos: esta es la fecha exacta en la que los pensionistas cobrarán la paga extra de Navidad
El abono adelantado de las pensiones, que incluye la paga extra, proporciona un respiro a los pensionistas para afrontar los gastos de las fiestas.
Más información: José Elías (49), multimillonario español: "Los abuelos del futuro compartirán piso con una pensión de 800 euros"
La Navidad no solo trae luces y regalos: también llega a las cuentas de los pensionistas con su paga extra.
Aunque la Seguridad Social indica que estas pensiones se abonan "a mes vencido", los bancos suelen adelantar el pago para que quienes las reciben puedan afrontar con tranquilidad los gastos del mes.
Este año, la paga extra de Navidad se empezará a ver en los bancos entre el 22 y el 26 de noviembre, dependiendo de la entidad.
Fechas establecidas por cada banco
Las fechas de abono suelen concentrarse en los mismos días. Así, en 2024 algunas entidades adelantaron la paga extra al jueves 21 de noviembre.
Según el portal 65YMÁS, estas son las fechas de algunas entidades:
-
Viernes 21 de noviembre: Unicaja, Bankinter, Caja de Ingenieros
-
Lunes 24 de noviembre: CaixaBank, Santander
-
Martes 25 de noviembre: Caja Rural de Granada, BBVA, Ibercaja, Banco Sabadell, Kutxabank, ING, Abanca, Cajamar
La paga extra corresponde a todos los beneficiarios de pensiones contributivas: jubilación, viudedad, incapacidad permanente u orfandad, siempre que cobren su prestación en 14 pagas al año (12 ordinarias más dos extraordinarias).
No reciben esta paga los pensionistas cuya pensión procede de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, ya que en esos casos las pagas extraordinarias están prorrateadas y forman parte de las 12 mensualidades habituales.
Cuánto se cobra
La cuantía de la paga extra equivale a una mensualidad completa de la pensión ordinaria, siempre que se haya generado derecho durante todo el semestre, es decir, del 1 de junio al 30 de noviembre.
Si la pensión comenzó después del 1 de junio, el importe se ajusta de forma proporcional.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recuerda que estas pagas están reguladas por la Ley General de la Seguridad Social, que establece los periodos de devengo y los plazos de pago.
Así, los pensionistas podrán ver reflejada esta paga extra en sus cuentas normalmente entre el 24 y el 25 de noviembre, aunque la fecha exacta dependerá de cada banco.