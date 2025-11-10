Lucía Cegarra, abogada, sobre los derechos de los pasajeros: "Más del 60% podría perder su derecho a compensación"

Las claves nuevo Generado con IA Más del 60% de los pasajeros europeos podría perder su derecho a compensación ante cambios normativos que favorecen a las aerolíneas. Una gran parte de los viajeros desconoce sus derechos: el 40% no los conoce o solo parcialmente, lo que provoca que cada año queden sin reclamar más de un millón de euros. Las reclamaciones más habituales de los pasajeros son por cancelaciones, retrasos importantes y denegaciones de embarque. Expertos como Lucía Cegarra abogan por una normativa más clara y el uso de herramientas digitales para que los pasajeros comprendan y ejerzan mejor sus derechos.

Cada año, millones de pasajeros europeos sufren retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque sin saber que podrían tener derecho a una compensación económica.

Detrás de la defensa de estos derechos se encuentra el trabajo de profesionales como la abogada Lucía Cegarra, experta en reclamaciones aéreas y miembro del equipo de Flightright, la plataforma líder en Europa en la defensa de los pasajeros frente a las aerolíneas.

"En el ámbito de los derechos de los pasajeros encontré precisamente eso: la posibilidad de defender a consumidores que, muchas veces, pueden sentirse un poco perdidos o vulnerables frente a grandes compañías", comienza relatando Lucía a EL ESPAÑOL.

"Nuestra percepción es que los pasajeros están cada vez más informados y dispuestos a ejercer sus derechos" Lucía Cegarra, miembro del equipo de Flightright

Pese a los avances en materia de protección, la realidad demuestra que la mayoría de los pasajeros europeos siguen sin conocer bien sus derechos.

De hecho, según una encuesta realizada por Flightright en Alemania, alrededor del 40% de los pasajeros no conocen o solo conocen parcialmente sus derechos como pasajeros aéreos.

Lucía subraya que esta falta de información "hace que muchos viajeros no reclamen las compensaciones a las que tienen derecho por ley", lo que provoca que una gran cantidad de dinero quede cada año sin reclamar.

Tal y como corrobora la experta, las reclamaciones más habituales siguen siendo por cancelaciones y retrasos importantes, aunque también se reciben casos de denegaciones de embarque y, en menor medida, problemas con el equipaje.

"Nuestra percepción es que los pasajeros están cada vez más informados y dispuestos a ejercer sus derechos. Además, la accesibilidad que ofrecen plataformas como Flightright facilita enormemente el proceso", señala Lucía.

En este contexto, y aunque no existen cifras globales fiables, las estimaciones apuntan que quedan sin reclamar más de un millón de euros cada año por falta de conocimiento.

Nuevas modificaciones

Sin embargo, el futuro de los derechos de los pasajeros en Europa atraviesa un momento decisivo. Tal y como comparte Lucía, "el Parlamento Europeo aboga por unos derechos más sólidos, mientras que el Consejo de la UE apoya cambios favorables a las aerolíneas que dificultarían la reclamación de indemnizaciones".

Estas modificaciones, advierte, podrían suponer que hasta el 60% de los pasajeros pierdan su derecho a compensación.

"Una regulación más clara y el avance de las herramientas digitales harán que los pasajeros comprendan mejor sus derechos" Lucía Cegarra, miembro del equipo de Flightright

Aun así, confía en que los próximos años traigan una mayor claridad normativa y un mejor entendimiento de los derechos por parte de los viajeros.

"Los próximos años presentan tanto oportunidades como desafíos. Una regulación más clara y el avance de las herramientas digitales harán que los pasajeros comprendan mejor sus derechos, pero si se priorizan los intereses de la industria aérea, el acceso a las compensaciones podría verse limitado", afirma.