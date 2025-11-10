José Elías (49) sobre dónde invertir: “El inmobiliario exige mucho capital y la restauración es la opción más difícil”

Las claves nuevo Generado con IA José Elías, empresario y millonario, aconseja que el sector inmobiliario exige mucho capital y la restauración es la opción más difícil para invertir. Elías destaca que el mundo digital es la opción más escalable y menos intensiva en capital, recomendándola especialmente a quienes no disponen de grandes sumas de dinero. El empresario afirma que el sector horeca (hostelería y restauración) implica mucho esfuerzo y poca rentabilidad en comparación con el sufrimiento que conlleva. Elías está migrando hacia el negocio de creación de contenido digital, considerando que la televisión tradicional ha perdido relevancia entre los jóvenes.

Dicen que la experiencia es un grado. De ahí que José Elías, millonario con 49 años de edad, sea un buen ejemplo a seguir sobre todo por parte de los más jóvenes. Es lo que hizo Dulce, que posee una agencia de marketing.

La joven venezolana le preguntó en un vídeo de YouTube acerca de las tres opciones que ella tiene en mente, y por cuál de las mismas se decantaría. Dichas opciones son el mundo de la restauración, el inmobiliario y el digital.

“La restauración es la opción más difícil y el inmobiliario exige mucho capital: El mundo digital es la opción más escalable y menos intensiva en capital”, afirmó el propietario de la cadena de congelados La Sirena.

“Hija de Maduro”

Elías, de las tres propuestas, deja claro a la joven que tiene una predilección. “Y si tú no tienes claro cuál de los tres quieres, tenemos un problema”, le asegura a Dulce que apuesta por la vivienda.

“A no ser que seas la hija de Maduro y tengas mucho dinero”, le responde Elías. Y le pregunta que si tiene mucho capital, a lo que le responde que sí. Tras las bromas correspondientes, debido a la ‘plata’ que dice poseer, el millonario le da su opinión.

“Por orden, desde la más difícil, desde la más complicada de gestionar y menos escalable, creo que es la restauración”, apunta a la par que muestra su admiración por quienes se dedican al canal horeca (hoteles, restaurantes y cafés).

“Es muy complicado. Los clientes somos muy impertinentes. No tenemos paciencia y sí un nivel de exigencia por encima de lo normal. Los que están en el mundo horeca sufren mucho y ganan poco en proporción a lo que sufren”, relata Elías.

Después, a su entender, vendría el mundo inmobiliario. “Es mucho más escalable que la hostelería pero necesita mucha inversión. Si no tienes mucho capital sería algo que yo intentaría evitar”, prosigue Elías.

Y, por último, y la opción que el millonario escogería sería el mundo digital: “Es escalable, necesitas poco capital pero sí capacidad de comunicación. Pero, por todo lo demás, es un negocio fabuloso porque todavía estamos todavía muy en pañales y hay mucho recorrido”.

De ahí que concluya diciendo que está “migrando hacia una productora de contenido porque que la tele está muerta. Creo que no hay gente de más de 30 años para abajo que vea la tele. De hecho, a algunos chavales le dices que que pongan un canal y no saben ni ponerlo”.