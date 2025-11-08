Gonzalo, empresario de 39 años, sobre su negocio: "Ahora facturo 200.000 euros, cinco veces más que en 2023"

Las claves nuevo Generado con IA Gonzalo, empresario y creador de 'Invertir es Vivir', ha multiplicado por cinco la facturación de su negocio en 2024, alcanzando los 200.000 euros. Su modelo de negocio se basa en email marketing, ofreciendo consejos de inversión y educación financiera a 30.000 suscriptores, con costes operativos muy bajos. Gonzalo recomienda comenzar a invertir poco a poco para acostumbrarse a la volatilidad del mercado y destaca el índice S&P 500 como una opción de inversión a largo plazo.

El sueldo es la principal fuente de ingresos de las familias, pero cuando los precios suben de forma imparable —más rápido que los incrementos salariales— los ciudadanos pierden poder adquisitivo. La solución, según la gran mayoría de expertos en finanzas, es invertir una parte de tu dinero para generar una rentabilidad y combatir, de este modo, la inflación.

Para más inri, hay especialistas en mercados de inversión que, además del dinero que generan por sus propias inversiones, sus amplios conocimientos les permiten vender sus consejos y monetizarlos. Este es el caso de Gonzalo, creador de Invertir es Vivir, un negocio de email marketing en el que brinda consejos de inversión y educación financiera a sus suscriptores.

En una entrevista con el podcast La Orden del Dinero, Gonzalo revela que mediante el envío de correos electrónicos y newsletters útiles para su público ha conseguido multiplicar su facturación. "Por mi negocio ahora facturo 200.000 euros, cinco veces más que en 2023".

Alta facturación y costes bajos

Actualmente cuenta con 30.000 suscriptores, aunque todo se remonta a sus inicios en Twitter (ahora X), donde acumula más de 100.000 seguidores. Empezó analizando negocios online en la red social presidida por el magnate estadounidense Elon Musk y ahora divulga lecciones de inversión todos los martes y viernes en las bandejas de entrada de sus afiliados.

Además, aunque no aclara durante la entrevista cuánto gana realmente de los 200.000 euros de facturación, subraya que los costes de su negocio son muy bajos, ya que no tiene que pagar alquiler o los salarios de los empleados. De hecho, prevé que sus ingresos sigan aumentando en los próximos años.

Por otra parte, Gonzalo ha enumerado al conductor del podcast, Raúl Florido, algunos trucos que deben conocer los principiantes antes de invertir. Advierte de que es clave acostumbrarse a la volatilidad, que el dinero suba y baje. Eso sí, pide evitar invertir todos los ahorros desde el principio, porque si baja "te vas a poner muy nervioso".

"Invierte poco a poco para ver cómo te sientes cuando el mercado sube o baje. Si tienes 30.000 euros ahorrados en el banco, invierte mil. Una vez que te acostumbres después de unos meses, puedes invertir cantidades mayores y adoptar otras estrategias", expone el CEO de Invertir es Vivir.

S&P 500

En cuanto a dónde invertirlo, hace hincapié en el índice bursátil S&P 500 (Standard & Poor's 500 Index), que aglutina a las 500 empresas estadounidenses con mayor valor de mercado.

"La tendencia histórica de los índices es alcista. Tras la crisis financiera de 2007-2009, donde el S&P 500 cayó un 55%, en el año siguiente subió aproximadamente un 60%. Similarmente, después de la caída del COVID en 2020, el mercado se duplicó en menos de dos años", recomienda el experto.