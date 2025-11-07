El sabor de los reencuentros: Caviar Riofrío y el lujo de compartir la mesa

La firma granadina celebra la Navidad con una edición especial de este caviar ecológico

La Navidad nos lleva a casa. Es el momento de reunirse con la familia, compartir las mismas historias de siempre y disfrutar de los platos que tienen ese inconfundible sabor a hogar. Pero más allá de la celebración, esta época nos recuerda que los regalos más valiosos no se encuentran debajo del árbol, sino que se sientan con nosotros en la mesa.

Y qué mejor manera de acompañar estos instantes que con Riofrío, el primer caviar ecológico del mundo. Símbolo de distinción y fruto de hasta 18 años de paciencia y dedicación en la cría del esturión, este tesoro gastronómico está reservado para aquellas ocasiones que merecen ser recordadas.

Para estas Navidades, la firma granadina propone una edición especial creada para aquellos que saben que los mejores momentos son los que se comparten. Una edición que rinde homenaje a la excelencia con dos perspectivas únicas: Naccarii, especie autóctona del Mediterráneo, y Osetra, originaria del mar Caspio.

Aunque similares en cuanto a morfología, ambas variedades cuentan con sutiles diferencias en su color y en el sabor. Eso sí, las dos son el resultado de un meticuloso proceso de maduración que potencia su carácter y profundidad de sabor, una muestra del saber hacer que distingue a Riofrío.

El cuidado, una parte esencial para disfrutar del caviar

Pack Riofrío

Cuidar de este manjar con mimo es una parte esencial de la experiencia, ya que un almacenamiento inadecuado hará que se eche a perder rápidamente. Por ello, este pack navideño incluye una nevera diseñada para su transporte. Gracias al aislamiento térmico y a las placas de hielo, el producto mantiene su frescura y sabor intactos.

La presentación de esta edición está tan cuidada como su contenido. Cuenta también con una caviarera de cerámica para elevar y proteger el caviar al momento de servirlo, dos cucharillas de nácar –las de metal alteran el sabor y la textura de las huevas– y un abridor de caviar.

Todo está pensado para disfrutar de este manjar como merece: frío, servido con mimo y degustado lentamente, dejando que cada perla revele su característico sabor umami, delicado y profundo.

Estará disponible a partir del 1 de noviembre en www.caviarderiofrio.com a un precio de 264€.

Un compromiso con la calidad

Detrás de cada lata de Riofrío hay un compromiso auténtico con la calidad y la sostenibilidad. Desde 2001, la compañía –que nació en la Sierra de Loja (Granada) – cuenta con el distintivo de ser el primer caviar del mundo con certificación ecológica, fruto de un modelo de producción pionero en Europa.

La firma cría a los esturiones en aguas puras de manantial, permitiendo que maduren y se reproduzcan siguiendo su ritmo natural, un principio esencial para garantizar el bienestar animal y la sostenibilidad del ecosistema.

Fieles a esta filosofía, no emplean ni medicamentos ni químicos para mantener sanos a los peces, lo que también hace que el producto sea ecológico. Este proceso se traduce en un producto con unas propiedades sensoriales distintivas, diferentes a otros por su pureza, sabor más limpio y matices naturales.

Además, su modelo de producción “egg to egg”, que asegura trazabilidad total desde el nacimiento del pez hasta la recolección del caviar, ha posicionado a Riofrío como referente mundial en sostenibilidad.

Una experiencia que va más allá del sabor

La propuesta que propone Riofrío va más allá de la degustación de este manjar. Por ello, propone visitas guiadas, catas privadas y, para los más valientes, la posibilidad de sumergirse junto a los esturiones.

Una experiencia de turismo gastronómico y ecológico –reconocido internacionalmente– que invita a descubrir la magia de un lujo sostenible.