Un español, sobre su experiencia en Australia como albañil: "Te sacas un título por 100€ y cobras 40€ la hora"

Las claves nuevo Generado con IA Muchos jóvenes españoles emigran a Australia en busca de mejores salarios y oportunidades laborales debido a la inflación y los bajos sueldos en España. Raúl Padilla, un sevillano residente en Australia, explica que trabajar en la construcción es una opción sencilla y rentable: basta con obtener la 'White Card' por unos 100 euros para empezar a cobrar entre 35 y 40 euros la hora. La 'White Card' es un certificado obligatorio que se obtiene tras un curso de seguridad y permite acceder rápidamente a empleos relacionados con la construcción en Australia. A pesar de ser un trabajo físico, Padilla destaca que la demanda es alta y que puede ser una alternativa fácil para quienes buscan ahorrar dinero y mejorar su currículum viviendo en el extranjero.

Los jóvenes españoles, a raíz de la inflación y los bajos salarios, optan por emigrar a países en los que consiguen una remuneración mayor, acumular experiencias, aprender idiomas y volver a España con más dinero ahorrado y con un currículo más completo.

En este sentido, Raúl Padilla, un joven sevillano que aterrizó en el gigante oceánico en abril de 2025, ha desvelado que, si el objetivo es ganar el máximo dinero posible sin destinar mucho tiempo y recursos a la formación, la mejor opción en Australia es trabajar en la construcción.

Explica en su cuenta de TikTok, donde acumula 10.000 seguidores, que el proceso es tan sencillo como sacarse un permiso y empezar a trabajar. "Te sacas un título por 100 euros y luego empiezas a cobrar 35 o 40 euros la hora", ya que hay mucha demanda de albañiles.

White Card

"Te sacas la White Card y tienes trabajo a la semana siguiente", afirma. Este certificado, tarjeta blanca en español, consiste en un título obligatorio para cualquier persona que quiera trabajar en empleos relacionados con la construcción.

Para obtenerla se debe estar físicamente en Australia y el candidato -ya sea nacional o extranjero- debe aprobar un curso de inducción general de seguridad impartido por un centro de formación autorizado.

En contrapartida, Raúl advierte de que es un trabajo muy físico, pero que con una buena actitud se puede ver la parte positiva: ahorrarse la cuota mensual del gimnasio. "Es verdad que cargas peso, yo me lo tomo como si fuese un gimnasio", comenta.

Por lo tanto, recomienda a los españoles afincados en el país del canguro que si no encuentran trabajo con un salario alto y están un poco atascados, la solución es fácil: "Si vienes aquí y no sabes de qué trabajar, a la obra", asegura.

Raúl, fanático del Real Betis Balompié, ya ha tenido varias experiencias fuera de España. Hasta inicios de 2025 estuvo en Irlanda durante cinco meses, donde estuvo trabajando en el servicio de un hotel. Una vez que pudo mejorar su inglés, dio un paso más allá y cruzó medio planeta para empezar su nueva aventura en Brisbane.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en Australia residen 24.191 ciudadanos españoles (en datos de 2023), aunque la cifra ha ido aumentando progresivamente ya que se ha convertido en uno de los destinos favoritos para trabajar de los jóvenes.